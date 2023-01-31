6.43 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 23%

أبوظبي (الاتحاد)

سجل بنك أبوظبي التجاري خلال العام الفائت صافي أرباح قدره 6.43 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بعام 2021. ارتفع الدخل من غير الفوائد 22% إلى 4.15 مليار درهم، وزاد صافي الدخل من الرسوم والعمولات 11% ليصل إلى 2.11 مليار درهم، فيما زاد الدخل من العمليات التشغيلية 17% إلى 14.34 مليار درهم.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 34.1%، وصعدت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات 18% إلى 9.45 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ارتفع صافي الأرباح 23% ليصل إلى 1.78 مليار درهم، وزاد صافي الدخل من الفوائد 30% إلى 2.91 مليار درهم.

كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 19% ليصل إلى 620 مليون درهم. ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 45% ليصل إلى 1.486 مليار درهم. ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 34% ليصل إلى 4.403 مليار درهم.

إجمالي الأصول

ونما إجمالي الأصول 13% مقارنة مع نهاية عام 2021 ليصل إلى 498 مليار درهم بنهاية ديسمبر.

وارتفع صافي القروض والسلفيات ليصل إلى 258 مليار درهم بارتفاع بنسبة 6% (أو بمبلغ 14 مليار درهم) مقارنة مع نهاية عام 2021. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 65 مليار درهم على مدار العام. كما صعد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17% (أو بمبلغ 44 مليار درهم) منذ ديسمبر 2021 ليصل إلى 309 مليارات درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 153 مليار درهم بنهاية عام 2022، حيث شكلت نسبة 50% من إجمالي ودائع العملاء. بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.77%، كما بلغت نسبة الشق الأول 12.96%.

توزيعات الأرباح

أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح بمبلغ 0.55 درهم لكل سهم (مقارنة مع 0.37 درهم لكل سهم عن العام 2021)، بما يمثل 60% من صافي الأرباح (مقارنة مع 49% عن عام 2021) ويعادل 3.827 مليار درهم (مقارنة مع 2.574 مليار درهم عن عام 2021).

الحوكمة المؤسسية

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «انطلاقاً من المكانة التي يحظى بها بنك أبوظبي التجاري على مستوى النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يضطلع البنك بدورٍ حيوي وبارزٍ في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني. ويعمل البنك على تعزيز قدرته على التكيف لمواجهة التحديات على المدى الطويل، من خلال تحقيق أداء مالي قوي، يستند على استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، وترسيخ ثقافة عمل إيجابية وإطار فاعل للحوكمة المؤسسية». وأكد أن البنك واصل مسار نموه التصاعدي، وحقق أرباحاً صافية قياسية، مما يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي، وقدرته على مواجهة التحديات العديدة، إضافة لمساهمته في خلق فرص جديدة ومتزايدة ضمن اقتصاد ديناميكي ومتنوع. كما ستسهم هذه الإنجازات التي تحققت في تعزيز مكانة البنك وريادته لمؤسسات القطاع المالي، وقدرته على تحقيق عوائد مالية طويلة الأمد للمساهمين.

وقال معاليه: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا وجميع العاملين في البنك، أود أن أعرب عن صادق الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،«حفظه الله»، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على توجيهاتهم المستمرة، ودعمهم الموصول لمسيرة البنك».

أداء مالي قياسي

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستمرار في الحفاظ على مكانته الريادية وتميّزه في خدمة العملاء، والذي كان بارزاً من خلال إطلاقه العديد من المبادرات الخاصة بتسريع الابتكار الرقمي وتعزيز حماية البيانات، وصولاً إلى دعم وتطوير المواهب المتميزة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».