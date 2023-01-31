أرباح «سوق دبي» تنمو 41.7% إلى 147 مليون درهم خلال 2022

دبي (الاتحاد) سجلت شركة سوق دبي المالي خلال العام الماضي 41.7% نمواً في صافي الأرباح لتصل إلى 147.1 مليون درهم مقابل 103.8 مليون درهم في عام 2021. وبلغ إجمالي الإيرادات 351.2 مليون درهم، بزيادة 19% مقابل إجمالي الإيرادات البالغ 294.6 مليون درهم في العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي أرباح قدره 58.1 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2022، مقابل 65.7 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2021، في حين بلغ إجمالي الإيرادات في نفس الفترة 113.4 مليون درهم مقابل 111.5 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2021.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم، تمّت مناقشة النتائج السنوية واعتمادها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة، والتي تنعقد بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأوصى مجلس الإدارة أيضًا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 134.7 مليون درهم وبنسبة 1.68% من رأس المال و100% من مجموع الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع. وقرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة لاعتماد سياسة جديدة ثابتة لتوزيع الأرباح بما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح السنوية، وذلك بدلاً من المُمارسة المُتبعة والمُتمثلة في توزيع الأرباح كل سنتين.

تطوّر كبير

وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "كان عام 2022 واعدًا في سوق دبي المالي؛ حيث تؤكد نتائجنا في هذه السنة المالية على قوّة نموذج أعمال الشركة، والتطوّر الكبير الذي ننجزه على صعيد تطوير أعمالنا، وسعينا نحو فرص جديدة، وعملنا الدؤوب لتسريع تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن واثقون بأن البنية التحتية الحديثة لسوق دبي المالي، ولوائحه التنظيمية ونموذج أعماله الفعّال، ستكون جميعها نقطة انطلاق لتعزيز نموّه وترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي".

هلال المري

وأضاف: "أثمر تركيزنا المتواصل على استراتيجيتنا لتطوير الأسواق المالية في دبي، بجعل سوق دبي المالي من أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم في الاكتتابات العامة الأولية وفي إدراجات الشركات الجديدة، حيث شهد السوق 5 اكتتابات عامة ناجحة لشركات حكومية وخاصة رائدة. وأطلقنا مؤشرًا عامًا جديدًا يواكب أفضل الممارسات العالمية ويوفر مؤشرات أكثر شفافية للمستثمرين. كما عزّزنا جهود سوق دبي المالي لتنويع فئات الأصول عبر إطلاق تداولات عقود النفط الخام (عقد خام نفط عُمان المُجزأ)، بالإضافة إلى إطلاق عقود آجلة جديدة للأسهم، وهو الأمر الذي رسّخ مكانة سوق دبي المالي بين الأسواق الإقليمية الرائدة من حيث تنويع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول".

مؤشرات النموّ الرئيسة

أنهى سوق دبي المالي عام 2022 بأداء قوي، مع ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 24.5% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 90 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 41.4% إلى 582 مليار درهم. وسجّل المؤشر العام للسوق ارتفاعًا بنسبة 4.4%، كما حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الكبير خلال عام 2022، اذ استحوذوا على نسبة 48.7% من قيمة التداولات في سوق دبي المالي بمُحصلة شراء بلغت 5 مليارات درهم، وبلغت حصتهم من القيمة السوقية 19% في نهاية العام.

واستقطب السوق 167,332 مستثمرًا جديدًا خلال العام الماضي. ومع القفزة الكبيرة التي ضاعفت أعداد المستثمرين 23 مرة بالمقارنة مع عام 2021، ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين المسجلين في السوق إلى أكثر من مليون مستثمر من 212 جنسية، بما يؤكد على نجاح سوق دبي المالي في رحلته نحو التحوّل الرقمي.