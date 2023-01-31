شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» و«سوق أبوظبي»

أبرمت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتيح للمستثمرين الوصول مباشرة إلى الأسهم المدرجة في السوق، حيث بات بإمكانهم فتح حساب تداول فوري واستصدار رقم مستثمر في سوقي الأسهم في الإمارات من خلال منصة الشركة الرقمية.وستتيح الشراكة لأكثر من مليون عميل من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني، بدء التداول الفوري في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يلبي الطلب المتنامي على الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستُمكّن هذه الخطوة المستثمرين من بدء التداول بثلاث خطوات بسيطة يحصلون من خلالها على رقم مستثمر وطني وحساب تداول وحساب مستثمر بشكل فوري، ما يوفر عليهم عناء طباعة المستندات وتوقيعها ومسحها ضوئياً، وإرسالها بالبريد الإلكتروني.