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الاقتصادي

«الاتحاد للطيران» تزرع 12 ألف شتلة من أشجار القرم في الجبيل

خلال زرع الشتلات
31 يناير 2023 20:34

 أعلنت الاتحاد للطيران عن تعاونها مع مجموعة ماريوت الدولية لزراعة 12 ألف شتلة من أشجار القرم في جزيرة الجبيل. وتشكل المبادرة جزءاً من حملة أوسع لإطلاق مبادرة غابة أشجار القرم الخاصة بالاتحاد وماريوت، كما تهدف لدعم جهود الاستدامة في دولة الإمارات.
وتنتشر أشجار القرم على مساحة تزيد على 150 كيلومتراً مربعاً من ساحل دولة الإمارات، وتشكل الغابة الوحيدة دائمة الخضرة في منطقة الخليج العربي، حيث توفر موطناً طبيعياً للكائنات البحرية والبرية.
ونجحت فرق من الاتحاد للطيران بالتعاون مع مجموعة ماريوت الدولية بزراعة المجموعة الأولى من أشجار القرم في جزيرة الجبيل خلال المرحلة الأولى من المشروع الذي بدأ في 27 يناير 2023 ويستمر لمدة شهرين.
ويعد هذا التعاون جزءاً من مبادرة غابة الاتحاد لأشجار القرم، التي أطلقتها الاتحاد للطيران بهدف زراعة 182 ألف شجرة قرم خلال الربع الأول من عام 2023، قبل أن يتوسع برنامج العمل ليشمل زراعة الغابات ضمن عدة وجهات دولية تصل رحلات الشركة إليها.
وقالت كيم هارداكر، نائب الرئيس لشؤون الولاء والشراكات في الاتحاد للطيران: «يسّرنا التعاون مع مجموعة ماريوت الدولية التي لطالما كانت شريكاً موثوقاً، لزراعة 12 ألف شجرة من أشجار القرم في أبوظبي هذا العام. تشكل غابات القرم ثروةً طبيعية لساحل أبوظبي الجميل، فهي تخزن حوالي أربعة أضعاف كمية الكربون مقارنةً بالغابات الأرضية الأخرى، وهو أحد الأسباب التي دفعت الاتحاد للطيران إلى إطلاق غابة الاتحاد لأشجار القرم خلال العام الماضي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجموعة ماريوت للفنادق
جزيرة الجبيل
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