«موانئ أبوظبي» تُطلق خدمات توزيع منتجات الرعاية الصحية

أعلنت «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية»، مزودة الحلول المتكاملة والتابعة للقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي، عن إطلاق خدمات توزيع منتجات قطاعّي الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتناميين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 4.9% ليصل إلى 365.7 مليار درهم (ما يعادل 99.6 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بالرقم المسجل في عام 2020 والبالغ 316.6 مليار درهم (ما يعادل 86.2 مليار دولار). تتيح الخدمات الجديدة لـ «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» حقوق توزيع حصرية لعدد من منتجات الرعاية الصحية، حيث ستقوم بصفتها موزعاً مرخصاً من قبل وزارة الصحة الإماراتية ودائرة الصحة أبوظبي، بشراء منتجات الرعاية الصحية ذات الطلب المرتفع عليها ومن ضمنها الأدوية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمنتجات الخاصة بالأطفال، والمغذيات من المصنّعين الرئيسيين الذين يتطلعون إلى دخول أسواق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب قيامها بإدارة كامل عملية التخزين والتوصيل إلى المستشفيات والعيادات والصيدليات وتجار الجملة والتجزئة. وأشار فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي - مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن إطلاق الخدمات الجديدة يشكل إنجازاً كبيراً لـ«موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية». وقال: «تسهم هذه الخطوة في توسيع عروض الخدمات التي نقدمها إلى قطاع الرعاية الصحية، وتعزز مكانتنا كجهة موحدة لشركائنا توفر حلولاً تجارية ملائمة في المناطق الحرة التابعة لنا أو في مناطق الأعمال المحلية في الدولة». وأضاف: «يتمتع فريقنا للرعاية الصحية وعلوم الحياة بسجل ناصع من النجاح في إدارة الخدمات اللوجستية لجميع منتجات الرعاية الصحية، ونتطلع إلى المرحلة المقبلة من النمو لنصبح الموزع الجديد المفضل في الأسواق المحلية والإقليمية». وتتيح مزايا النقل متعدد الوسائط التي توفرها «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» سهولة الوصول إلى الأسواق عبر موانئ رئيسية في جميع أنحاء الدولة مثل ميناء خليفة وميناء زايد وميناء جبل علي، بالإضافة إلى مطارين دوليين، وممر نقل بري عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وشبكة قطارات الاتحاد المقرر إنشاؤها. كما تعد وجهة متكاملة توفر خدمات سلسلة التوريد كافة وتسهم في دعم توفير منتجات الرعاية الصحية في المنطقة. وتضم عروض الخدمات التي توفرها «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» لوجستيات الطرف الثالث والرابع التي توفرها للمتعاملين يومياً على مدار الساعة، ومرافق تخزين متطورة وحديثة تمتد على مساحة 31,000 متر مربع، وإدارة سلسلة توريد المنتجات المبردة، وأسطولاً يضم أكثر من 400 شاحنة. وأثبتت قدرات «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» كفاءتها في إطار «ائتلاف الأمل»، الذي يعد شراكة بين القطاعين العام والخاص تقودها إمارة أبوظبي وجرى تأسيسه لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، حيث ساعدت في دعم عمليات توزيع أكثر من 260 مليون جرعة لقاح في أكثر من 60 دولة حول العالم. ويحصل الشركاء والمتعاملون على العديد من المزايا والفوائد مثل خدمات فريق تسجيل المنتجات، وإدارة المخاطر والامتثال للضوابط، إلى جانب خبرات متميزة في السوق المحلية وسرعة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وذلك بفضل بنية رأس المال القوية وبرامج الحوافر الجذابة التي توفرها للمتعاملين. وتوفر «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» مزايا تنافسية عديدة إلى جانب بنى تحتية شاملة لقطاع الرعاية الصحية، وخدمات متكاملة، ووجهة موحدة تقدم محفظة واسعة من حلول الأعمال. كما تقدم الحزمة الجديدة المصممة خصيصاً وفق احتياجات المتعاملين، مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة، بما فيها ترميز وتصنيف المنتجات لتسهيل تتبعها، وتجميع المنتجات وترتيبها، والتغليف، والتجهيز، إلى جانب توصيل الأدوية إلى المنازل وغيرها.