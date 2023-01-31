247 مليون درهم صافي أرباح «أغذية» خلال 2022

ارتفع صافي ربح «مجموعة أغذية» بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 247 مليون درهم في عام 2022 في حين ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 33% على أساس سنوي و97% على أساس سنتين ليصل إلى 4.07 مليار درهم.

وسجلت إيرادات قطاعي الوجبات الخفيفة واللحوم المبردة والمجمدة نمواً بنسبة تزيد على 70% على أساس سنوي، مع نمو مرتفع من خانة واحدة في إيرادات قسم الأعمال الزراعية، وحفاظ مجموعة المياه المعبأة التابعة للمجموعة على مكانتها الرائدة في السوق بدولة الإمارات.

وسجل صافي الدخل التشغيلي نمواً أعلى من نمو الإيرادات، مرتفعاً بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 351 مليون درهم وأسهمت الزيادة في حجم وتنوّع الأعمال في تعزيز قدرة المجموعة على تحسين مزيج المنتجات وقنوات المبيعات والمشتريات، وزيادة كفاءة التكلفة والإنتاج.

فئات المنتجات

وارتفعت إيرادات قسم اللحوم والأغذية المجمدة بنسبة 75% على أساس سنوي (نمو الإيرادات بنسبة 13% على أساس المقارنة بالمثل)، مع اعتماد سياسة تسعير قوية وتحقيق نمو مرتفع من خانة واحدة في حجم الأعمال في مصر نتيجة امتلاك علامات تجارية قوية واتباع نهج فعال لتقسيم فئات المنتجات.

وساهمت الإدارة الاستباقية لمزيج المنتجات والأداء القوي لخط الخدمات الغذائية عبر عمليات المجموعة بالأردن في نمو أرباح القسم بنسبة 66% (نمو بنسبة 13% على أساس المقارنة بالمثل).

وارتفعت إيرادات قسم الوجبات الخفيفة بنسبة 75% على أساس سنوي (نمو الإيرادات بنسبة 12% على أساس المقارنة بالمثل) بعدما ساعد إطلاق منتجات جديدة وناجحة والطلب القوي في أسواق دولية جديدة في تحقيق إيرادات قياسية.

كما أسهم نمو أرباح شركة الفوعة للتمور، وتوحيد أعمال مجموعة «بي إم بي» ومجموعة عوف في تحقيق إيرادات بلغت 307 ملايين درهم في حين ارتفعت أرباح قسم الوجبات الخفيفة بنسبة 60% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 20% على أساس المقارنة بالمثل.

المياه المعبأة

وحافظ قسم المياه المعبأة في المجموعة، والذي يشمل علامات «العين» و«البيان» و«فوس» و«ألبين»، على مكانته الرائدة في السوق الإماراتية، في دليل واضح على تحسن مزيج المنتجات، وتسجيل أرقام قياسية في عدد العملاء الجدد لعبوات المياه سعة 5 جالونات، ونجاح المبادرات الرئيسة مثل «عبوة السعادة» في زيادة الوعي بالعلامة التجارية. وسجلت إيرادات قسم الأعمال الزراعية نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مع نمو كبير في مبيعات أعمال الدقيق. وفي 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي موجودات المجموعة 6.8 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.8 مليار درهم.

تحقيق قيمة مرتفعة

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «يمثل الأداء القوي الذي حققته مجموعة أغذية خلال العام الماضي وسط التحديات الخارجية دليلاً ملموساً على نجاح إدارة المجموعة في الاستحواذ على شركات ذات قيمة تراكمية عالية ودمجها ضمن أعمالها، مع الاستفادة من تكامل قطاعات أعمال المجموعة والحفاظ على ربحية الأعمال الأساسية.. وستواصل مجموعة أغذية تحقيق قيمة مرتفعة لجميع أصحاب المصلحة على المديين القصير والطويل بينما نمضي في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة».

توسيع الأعمال

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «إن النمو القوي في إيرادات وأرباح المجموعة خلال العام الماضي عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية والجديدة التي تم الاستحواذ عليها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا.. ونواصل اليوم جني ثمار استراتيجيتنا الناجحة في الاستحواذ على شركات تنشط في قطاعات ذات قيمة مضافة ودمجها ضمن أعمالها ومساعدتها على النمو.. ومع مرور عامين على انطلاق رحلة تحوّلنا إلى مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها، نجحت المجموعة في توسيع أعمالها، وتحسين كفاءة عملياتها وبناء قدرات أكبر تمكنها من الاستفادة من آفاق النمو الواعدة مستقبلاً».