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تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
31 يناير 2023 12:13

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.47% أو ما يعادل 9.09 دولار لتصل إلى 1914.16 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:18 صباحاً بتوقيت الإمارات".

 وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.49% تعادل 9.5 دولار لتصل إلى 1913.4 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.82% إلى 23.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.17% إلى 1629.78 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.74% إلى 1009.45 دولار. 

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