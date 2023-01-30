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الاقتصادي

6.8 مليار درهم عطاءات المزاد الأول لسندات الخزينة في 2023

المصرف المركزي الإماراتي
31 يناير 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد المزاد الأول لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، باستلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم، متجاوزاً حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة، وبلغت قيمة المزاد 1.1 مليار درهم.
وأعلنت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الأول لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام. 
وحقق المزاد طلباً قوياً على الشريحتين، وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الأول لعام 2023.  وينعكس النجاح الذي حققه المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 10 نقاط أساس لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس لمدة 5 أعوام، وذلك بحسب مقياس سندات الخزانة الأميركية المعمول بها.
وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، فضلاً عن دعم استدامة النمو الاقتصادي. وكانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 سنوات و5 سنوات.

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