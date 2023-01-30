3.62 مليار درهم أرباح قياسية لمصرف أبوظبي الإسلامي خلال 2022‏

أبوظبي (الاتحاد)

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً قياسية صافية بلغت 3.62 مليار درهم إماراتي لعام 2022 بارتفاع 55% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لنتائج المالية التي أعلنها المصرف، أمس، والتي أظهرت نمواً بنسبة 60% في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 1.2 مليار درهم، مقابل 728 مليوناً في الربع ذاته من عام 2021.

وأفادت البيانات تحسن إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2022 بنسبة 23% لتصل إلى 6.835 مليون درهم مقارنة بـ 5.560 مليون درهم العام الماضي. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 43% في الرسوم والعمولات، ونمو بنسبة 24% في الدخل من مصادر التمويل إلى 4.151 مليون درهم إماراتي، نتيجة النمو في تمويل المتعاملين وارتفاع هوامش الربح.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.9% لهذا العام مع تحسن بنسبة 5.7 نقطة مئوية، وذلك على الرغم من ارتفاع التكلفة بشكل طفيف بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.387 مليون درهم إماراتي وذلك نتيجة الاستثمارات الجارية في المبادرات الاستراتيجية والرقمية.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 769 مليون درهم لعام 2022، مما يعكس تحسناً عاماً في الظروف الاقتصادية. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بنسبة 7.9 نقطة مئوية لتصل إلى 127.9%.

ارتفاع إجمالي الأصول

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 169 مليار درهم ، مدفوعاً بنمو 22% في إجمالي التمويل و42% في الاستثمارات. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 138 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 14% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة.

وحافظ «مصرف أبوظبي الإسلامي» على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.08% بما يتضمن توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2022. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 82.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 18.9%.

توصية مجلس الإدارة

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة «سجل مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2022 نتائج غير مسبوقة، حيث حققنا أداءً قوياً بقيمة 3.62 مليار درهم إماراتي. وقد أسهمت في ذلك بشكل أساسي جهود فريق العمل، والالتزام بتحقيق التميز في الخدمات. وقد استفدنا من مبادراتنا لتنويع مصادر الدخل، والتوسع نحو قطاعات جديدة لتحقيق عائد على حقوق المساهمين وصل إلى 21.4%. وقد أتاح ذلك لمجلس الإدارة تقديم توصية بتوزيع أرباح على الأسهم بقيمة 49 فلساً للسهم الواحد مقارنة بـ31 فلساً في عام 2021».

نمو متوازن

من جانبه، قال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نجحنا في تحقيق أداء قوي لمصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2022، حيث سجلنا نمواً متوازناً على مستوى جميع قطاعات أعمالنا. وقد شهدنا زخماً واسعاً على مستوى الدخل في جميع أعمالنا التشغيلية، حيث نواصل تعزيز حصتنا السوقية، مما جعلنا في وضع جيد، لتحقيق واحد من أعلى العوائد على حقوق المساهمين في السوق بنسبة 21.4%.

ويرجع ذلك إلى نمو تمويل المتعاملين بنسبة 22% خلال هذا العام، بما في ذلك تمويل المتعاملين من الأفراد والشركات، مما أثمر عن نمو الدخل من مصادر التمويل بنسبة 24%.

وبالإضافة إلى ذلك، ما زلنا نحافظ على نهجنا المنضبط الرامي إلى تعزيز كفاءة التكاليف، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 5.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 34.9% وذلك للمرة الأولى في تاريخنا. وقد نجحنا في تحقيق ذلك على الرغم من ارتفاع التكلفة بشكل طفيف إلى 6% على أساس سنوي إلى 2.387 مليون درهم.

أداء استثنائي

بدوره، قال محمد عبد الباري، الرئيس المالي للمجموعة «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً استثنائياً في عام 2022، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي مدعوماً بنمو بنسبة 23% في الإيرادات».