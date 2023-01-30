مكاسب سوق أبوظبي تلامس 19 مليار درهم

أبوظبي (وام)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه، في ختام تداولات أمس الاثنين، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 19 مليار درهم، وسط سيولة كبيرة جاوزت 2.1 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.71% إلى 9730.05 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.66% ليقفل عند 9802.02 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3303.46 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.11 تريليون درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.533 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.5 مليار درهم موزعة بواقع 2.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و375 مليون درهم في سوق دبي. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً نحو 613.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً سيولة بنحو 303.2 مليون درهم، وثالثاً «ملتيبلاي» مستقطباً أكثر من 240 مليون درهم.