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الاقتصادي

«العالمية القابضة» تستثمر 1.4 مليار درهم في «اداني انتربرايز»

«العالمية القابضة» تستثمر 1.4 مليار درهم في «اداني انتربرايز»
31 يناير 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن استثمارها مبلغ 1.4 مليار درهم (400 مليون دولار) في شركة «اداني انتربرايز»، الهندية القابضة المدرجة في البورصة وعضو في مجموعة «اداني»، وذلك من خلال الشركة التابعة لها «جرين ترانزميشن انفيستمنت هولدينج» المحدودة.
ويأتي الاستثمار الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام في إطار استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محلياً ودولياً. ووفقاً لبيان صادر عن الشركة العالمية القابضة، تستمر الشركة 1.4 مليار درهم في الاكتتاب العام الإضافي لطرح مؤسسات اداني (FPO)، وذلك بنسبة 16% من طرح «أداني انتربرايز» والذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار. وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «إن اهتمامنا بمجموعة اداني يأتي من منطلق ثقتنا وإيماننا بأساسيات شركة اداني انتربرايز، حيث نرى إمكانات قوية للنمو من منظور طويل الأجل وقيمة مضافة لمساهمينا».
وتُعد هذه الصفقة الاستثمارية هي الثانية التي تبرمها الشركة العالمية القابضة مع مجموعة اداني الهندية بعد استثمارها العام الماضي 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في ثلاث شركات تابعة لمجموعة اداني.

الشركة العالمية القابضة
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