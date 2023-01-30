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%9.7 نمو سنوي لقطاع الترفيه بالإمارات حتى 2027

%9.7 نمو سنوي لقطاع الترفيه بالإمارات حتى 2027
31 يناير 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

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توقعت منصة فيفر، المتخصصة في مجال الفعاليات الترفيهية الحية، توسع قطاع الترفيه والتسلية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب 9.73% بحلول عام 2027، وأن يسهم في جذب 25 مليون سائح بحلول عام 2025. وقالت المنصة في تقرير لها، إن دولة الإمارات شهدت إقبالاً متزايداً على بناء وجهات فريدة بعناصر مبتكرة، من شأنها أن تسهم في رفع مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 5% بحلول عام 2026، وتوفير 16 ألف فرصة عمل جديدة. وقال رشيد لوران العميري، المدير العام لمنصة فيفر في الشرق الأوسط: «يتميز قطاع الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحيوية والنمو. ويساهم الاستثمار الحكومي الاستراتيجي، إلى جانب المشهد التراثي والثقافي المميز والتنوع السكاني، في تعزيز اقتصاد المنطقة بشكل غير مسبوق، إلا أن تحقيق الازدهار يتطلب استمرار الحكومات، التي أبدت دعماً كبيراً للقطاع حتى الآن، في تقديم تقنيات مبتكرة، بهدف تلبية المتطلبات العصرية. وحرصت دولة الإمارات على تحسين مستوى العديد من القطاعات التي تسهم في نموها، مع تقديم المزيد من الاهتمام لقطاع الترفيه في السنوات الأخيرة».

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