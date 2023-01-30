3.7 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» في 2022

دبي (الاتحاد)

أعلن «المشرق» تسجيل صافي أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، قدره 3.7 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 4.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 39.2% مقارنة بالعام 2021.

وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 12.1% للعام 2022 لتصل إلى 113.8 مليار درهم، في حين بلغت نسبة الأصول السائلة 33.2% في ديسمبر 2022 (29% في ديسمبر 2021) وتسجيل معدل كفاية رأس مال عند 16% (بعد توزيعات الأرباح الموصى بها)، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 13.7% في ديسمبر.

وشهدت القروض والسُّلف نمواً بنسبة 10.8% خلال عام 2022 لتصل إلى 90.3 مليار درهم، لتبقى نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 79.4% في نهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت البيانات قيام المشرق بخفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 497 مليون درهم للعام 2022، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول وتسجيل عمليات استرداد أعلى، لتمثل الآن 0.6% فقط من إجمالي القروض، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 2.2% في نهاية ديسمبر 2022 (5.2% في ديسمبر 2021)، في حين بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.8 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 190.8% في 31 ديسمبر 2022 (128.2% في ديسمبر 2021).

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «شهد المشرق خلال العام الماضي العديد من التغييرات الاستراتيجية والتشغيلية الهامة والمؤثرة، والتي أثمرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 3.7 مليار درهم للسنة المالية بأكملها و إلى تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2%».