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«دبي المالي العالمي» يطلق منصة «الميتافيرس»

«دبي المالي العالمي» يطلق منصة «الميتافيرس»
31 يناير 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

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أطلق مركز دبي المالي العالمي «منصة الميتافيرس»، تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي و«استراتيجية دبي للميتافيرس» التي أُطلقت بهدف تسريع وتيرة الجهود والمساعي لتعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال الميتافيرس.  وتواكب المنصة المحاور الرئيسة لاستراتيجية دبي للميتافيرس الرامية إلى رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات الميتافيرس إلى 4 مليارات دولار في اقتصاد الإمارة بحلول عام 2030، إضافة إلى استقطاب 1000 شركة متخصصة في مجال البلوك تشين والميتافيرس بما يدعم 40 ألف وظيفة افتراضية من شأنها أن تُتيح تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

دبي
الإمارات
مركز دبي المالي العالمي
الميتافيرس
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