بورصة مسقط تنضم إلى منصة «تبادل» لربط أسواق المال بالمنطقة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، انضمام بورصة مسقط إلى منصة «تبادل»، الأولى من نوعها في المنطقة، والتي أطلقت في يوليو 2022 بالتعاون بين سوق أبوظبي وبورصة البحرين، والقائمة على مفهوم توفير الوصول المباشر للأسواق من خلال شبكة تداول بين البورصات إقليمياً، في نقلة نوعية تعزز السيولة وتسهل آليات التداول على المستثمرين، وأصبحت الأوراق المالية المدرجة في السوق العُماني متاحة للتداول الرقمي عبر المنصة إلى جانب الأوراق المالية في سوقي أبوظبي والبحرين، في خطوة مبتكرة تعزز ربط أسواق المال في المنطقة، وتخلق فرصاً مستدامة للاستثمار.

جاء ذلك خلال حفل قرع جرس افتتاح التداول الذي نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية في مقره الرئيس، أمس، للإعلان عن انضمام بورصة مسقط رسمياً إلى منصة «تبادل»، وذلك بحضور سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وهيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق والسلع.

وفي سبتمبر 2022، وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الطرفين المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية، والتدريب، وتسهيل دخول الأعضاء «الوسطاء»، وتطوير الأنظمة، وتعزيز التكامل، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان.

وقال سعيد الظاهري: «إن انضمام بورصة مسقط إلى منصة تبادل، يأتي تماشياً مع طموحات التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي نحو المساهمة في النمو المستدام للأسواق المالية من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتلبية تطلعاتهم الاستثمارية. ويعكس التزامنا بتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية وتعزيز مستويات التعاون بين أسواق المنطقة من خلال ربط أسواق المال، حيث نهدف إلى تعزيز مستويات السيولة وتسهيل التداول وتعميق سوق رأس المال».

وأضاف: «نتطلّع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في بورصة البحرين وبورصة مسقط لتنويع أدوات الاستثمار وضم المزيد من أسواق رأس المال إلى المنصة، ما يتيح نمو أسواق رأس المال في المنطقة، ويرسخ الروابط الاستثمارية التكاملية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: «انضمام بورصة مسقط لمنصة تبادل إحدى أهم الخطوات التي نعمل عليها ضمن استراتيجيتنا الطموحة لتعزيز سيولة السوق، وتوفير خيارات متنوعة للمستثمرين. كما سينعكس انضمام البورصة لـ (تبادل) على تعزيز مستويات التعاون بين بورصة مسقط وسوق أبوظبي المالي وبورصة البحرين، بما سيترجم في تقوية الشراكات ودفع النمو المستدام للأسواق المالية الخليجية».

وبدوره، رحب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بانضمام بورصة مسقط إلى منصة تبادل، مشيراً: «تعد منصة تبادل خطوة مهمة نحو زيادة تعزيز تنافسية سوق المال في المنطقة عبر ربط الأسواق معاً، كما تهدف إلى توفير خيارات استثمارية أكثر للمستثمرين، لاسيما مع ازدياد اهتمام المستثمرين المؤسسيين عالمياً، إننا نتطلع إلى العمل معاً عن كثب لضم المزيد من الأسواق لمنصة تبادل من أجل تطوير المنصة، ودعم النمو المستدام للأسواق في المنطقة».