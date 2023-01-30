تعاون بين «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«مايكروسوفت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تعاونها مع مايكروسوفت الإمارات في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي واسع النطاق، بهدف اتباع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الألمنيوم وتعزيز استدامة عمليات الحوسبة في الشركة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل الشركتان على تنفيذ برنامج التحول الرقمي لعمليات الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال التطبيقات الرقمية المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وبناء قاعدة ضخمة للبيانات.

وتعتبر مايكروسوفت والإمارات العالمية للألمنيوم من أعضاء «شبكة رواد الثورة الصناعية الرابعة» التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تسريع دمج حلول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة.

وستستفيد الإمارات العالمية للألمنيوم ومايكروسوفت من الحوسبة السحابية الذكية لتسريع وتوسيع نطاق عمليات تطوير الحلول الرقمية الجديدة، ونقل ثلث البنية التحتية لخادم الإمارات العالمية للألمنيوم والتطبيقات الخاصة بها إلى سحابة مايكروسوفت آزور.

ومن خلال التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة باستمرار، ستمكّن سحابة مايكروسوفت الإمارات العالمية للألمنيوم من تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة. وتقدّر الإمارات العالمية للألمنيوم إجمالي خفض استهلاك الطاقة في عمليات الحوسبة بنسبة تصل إلى 65% مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 80%.