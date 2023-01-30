طيران الإمارات تشغل رحلة تجريبية بوقود مستدام 100%

دبي (الاتحاد)

نفّذت طيران الإمارات أمس رحلة تجريبية بإحدى طائراتها البوينج 777-300ER، العاملة بمحركي GE90، باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100% في أحد المحركين.

وتكتسب الرحلة التجريبية بوقود الطيران المستدام 100%، والتي حلّقت لأكثر من ساعة على طول ساحل دبي، أهمية خاصة مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 «عام الاستدامة»، حيث سيجري خلال العام تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بالبحث عن حلول مبتكرة لمختلف التحديات، كما تساعد الرحلة على إطلاق جهود الصناعة الجماعية لتمكين مستقبل الطيران بوقود مستدام 100%.

وتدعم الرحلة التجريبية لطيران الإمارات التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جهود الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تتطلع الصناعة إلى توسيع نطاق استخدامها هذا النوع من الوقود.

وعملت طيران الإمارات بالتعاون مع شركائها «جي ئي إيروسبيس» وبوينج و«هنيويل» ومجموعة اينوك و«نيست» و«فايرنت» لتطوير مزيج من الوقود المستدام يضاهي خصائص وقود الطائرات التقليدي.

وتوضح الرحلة التجريبية أيضاً صلاحية وقود الطيران المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق. وتضيف النتيجة الواعدة لهذه المبادرة أيضاً إلى مجموعة بيانات الصناعة والأبحاث حول خلطات الوقود المستدام بنسب أعلى، ما يمهد الطريق للتوحيد القياسي والموافقة مستقبلاً على وقود مستدام بنسبة 100% كبديل لوقود الطائرات التقليدي، وأعلى بكثير من مزيج الـ50% المعتمد حالياً.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «هذه الرحلة علامة فارقة بالنسبة لطيران الإمارات وخطوة إيجابية في مجال صناعتنا، حيث نعمل بشكل جماعي لمواجهة أحد أكبر التحديات، وهو الحد من انبعاثات الكربون. كان مشواراً طويلاً لرؤية هذا العرض التوضيحي وإقلاع رحلة طيران بوقود مستدام بنسبة 100%. وتساهم مثل هذه المبادرات بصورة أساسية في تعزيز معرفة الصناعة حول الوقود المستدام، وتوفر بيانات لإثبات صلاحية استخدام مزيج أعلى من هذا الوقود للحصول على الموافقات التنظيمية مستقبلاً.

التصنيع المحلي

وأكد الرضا في تصريحات صحفية على ضرورة وجود شركات ومصنعين لتوفير هذا النوع من الوقود داخل دولة الإمارات، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لجلبه من الخارج، وعدم القدرة على الحصول على الكميات المطلوبة، وقال: من المتوقع أن يكون هنالك تصنيع داخل الدولة لمثل هذا النوع من الوقود، مشيراً إلى أنه لا بد أن يكون التصنيع محلياً بسبب حجم الكميات المطلوبة والأسعار.

وأوضح الرضا أن الشركة تخطط لإجراء تجارب أرضية مماثلة لهذه التجربة خلال المرحلة المقبلة، كما نهدف إلى استخدام 100% من وقود الطيران المستدام كتجربة طيران.