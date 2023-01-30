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«مطارات أبوظبي» و«الاتحاد للشحن» تستضيفان «القمة العالمية للشحن 2023»

«مطارات أبوظبي» و«الاتحاد للشحن» تستضيفان «القمة العالمية للشحن 2023»
31 يناير 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت، أمس، فعاليات القمة العالمية للشحن 2023 التي تستضيفها «مطارات أبوظبي» و«الاتحاد للشحن» على مدى ثلاثة أيام وتستمر حتى الأول من فبراير، بهدف استكشاف الفرص المتاحة في قطاع الشحن الجوي ومناقشة تحدياته واقتراح الحلول الفعّالة، وذلك تحت شعار «تبني الفرص والتحديات». 
وتشهد دورة هذا العام من القمة التي تنطلق حضورياً، بعد انعقاد دورتين ناجحتين افتراضياً في عامي 2021 و2022، حضور نخبة من المتحدثين الدوليين لمشاركة خبراتهم ومعرفتهم الواسعة، إلى جانب استعراض أحدث مستجدات القطاع والرؤى والتوجهات التي ستمكّن الشركات من تكييف نماذج أعمالهم للازدهار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الكشف عن التغيرات خلال الفترة المقبلة وتحديد إذا ما ستكون دائمة أو مستمرة. 
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «في ظل ما يشهده قطاع الشحن الجوي من تطورات متسارعة، توفر القمة لنا فرصاً واعدة وستمكّننا من إحداث تأثير إيجابي لتحقيق نقلة نوعية. كما أنّه يقدم المنصة المثالية للجهات المعنية كافة للتواصل واستكشاف الفرص للإسهام في تسريع وتيرة نمو القطاع بصورة مستدامة. ومن جهة أخرى، فإنه سيمكننا من صياغة حلول فعّالة تمكننا من التغلب على التحديات الراهنة التي تقف عائقاً أمام تحقيق تقدم متسارع، وتحفيز القطاع». 
من جانبه قال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة الاتحاد: «يسر (الاتحاد للشحن) التعاون مع (مطارات أبوظبي) كراعٍ رسمي لاستضافة (القمة العالمية للشحن) 2023، وبما لا شك فيه أنّ (القمة العالمية للشحن 2023) ستمثل المنصة المثالية للجهات المعنية لاستكشاف  فرص التعاون المحتملة  في القطاع وعقد الشراكات  لتعزيز نمو المستدام».

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