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الذهب يصعد في التعاملات الفورية

الذهب
30 يناير 2023 09:57

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح 4.5 دولار في المعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.5 دولارات لتصل إلى 1932.59 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:25 صباحاً بتوقيت الإمارات".

 وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.13% تعادل 2.6 دولار لتصل إلى 1932 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 23.75 دولار للأوقية، ونما البلاديوم 2.99% إلى 1644.5 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 0.66% إلى 1024.7 دولار. 

 

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المصدر: وام
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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