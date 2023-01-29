مجموعة موانئ أبوظبي تحافظ على الاعتماد البلاتيني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن احتفاظها للعام الرابع على التوالي، بالاعتماد البلاتيني من «المستثمرون في الموارد البشرية» الذي حصلت عليه في عام 2019، بعد استيفائها لكامل المعايير المطلوبة خلال عملية التقييم الاستراتيجي الصارمة والواسعة التي خضعت لها.

ويُعد هذا الاعتماد المرموق أرفع تكريم تمنحه «المستثمرون في الموارد البشرية» وأعلى درجة يمكن للمؤسسات تحقيقه في مجال الاستثمار في مواردها البشرية، إذ نجح 2% فقط من 50.000 مؤسسة مشاركة من 66 دولة في الحصول على هذا التصنيف المتميز.

ويسلط الاعتماد الضوء على وضوح رؤية مجموعة موانئ أبوظبي وثقافة عملها الفاعلة التي تضع مسألة توفير بيئة عمل صحية وعالية الكفاءة على رأس أولوياتها، من خلال تطبيق أعلى المعايير وإشراك الموظفين ورفع سوية مهاراتهم وتحسين جودة حياتهم.

وقالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا في مجموعة موانئ أبوظبي المحافظة على الاعتماد البلاتيني من (المستثمرون في الموارد البشرية)، والذي يُعد معياراً لمقارنة أدائنا مع أفضل المؤسسات حول العالم، ولا شك في أنه يجسد التزامنا عالمي المستوى بالإدارة الناجحة للموارد البشرية، ويسلط الضوء على مواطن القوة التي تتمتع بها طواقم عمل المجموعة بدءاً من الرئيس التنفيذي ووصولاً إلى جميع العاملين في المستويات المؤسسية المختلفة وقطاعات الأعمال التابعة لها، كما يبرز مدى تركيز فرق الإدارة العليا للمجموعة على وضع أسس حوكمة سليمة تضمن تناسق الممارسات المطبقة واستمراريتها».