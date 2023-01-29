توقعات برفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الخميس المقبل

لندن (د ب أ)

تترقب الأسواق خطوة بنك إنجلترا المقبلة برفع معدل الفائدة الخميس المقبل، حيث يعتقد المحللون أن هذه ستعد أحدث خطوة في سلسلة رفع الفائدة.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية، أن هذا القرار سوف يفاقم الضغوط على المقترضين المتضررين بالفعل، ولكن في ظل بدء تراجع التضخم من المستويات المرتفعة القياسية، يقول الاقتصاديون، إن هناك بصيصاً من الأمل بالنسبة للاقتصاد في المستقبل البعيد.

وتعتقد الأسواق أن لجنة السياسة النقدية سوف ترفع معدل الفائدة إلى 4% الخميس المقبل، مقارنة بـ3.5% حالياً، في حين يرى بعض الخبراء أنه سوف يتم رفع معدل الفائدة بعد ذلك إلى 4.5% و4.25% قبل أن يتم خفضها.