«التفاؤل» عنوان المشهد الاقتصادي في الإمارات خلال 2023

حسام عبدالنبي (دبي)

كشفت تقارير مؤسسات مالية مختلفة، تضمنت استطلاعات متنوعة للرأي، عن هيمنة التفاؤل على المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2023، حيث أعرب قادة ورواد الأعمال عن تفاؤلهم بأداء الاقتصاد الإماراتي في عام 2023، وثقتهم الكبيرة في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، مرجعة ذلك إلى تضافر مجموعة من العوامل الإيجابية، وهي توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوافر فرص النمو على المستوى الإقليمي، والاستراتيجيات الحكومية الناجحة لرسم ملامح مستقبلها الاقتصادي، إضافة إلى وجود مؤشرات على انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع زيادة الاعتماد على الابتكار والحلول التكنولوجية في أداء الأعمال، وتوافر التمويل اللازم للاستثمار ونمو الطلب الدولي.

تفاؤل كبير

وكشف تقرير لشركة «جيديون مور أند بارتنرز»، شركة الاستشارات المتخصصة بالتحوّل والنمو، أن 70% من قادة الأعمال في دولة الإمارات أكدوا نظرتهم المتفائلة للاقتصاد خلال عام 2023، بينما أشار 46% إلى تفاؤلهم الكبير تجاه العام القادم، مستنداً في ذلك إلى توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بنمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل يتجاوز 6%، والاستفادة من الفرص التي يوفرها نمو الاقتصاد الإقليمي.

ويبيّن التقرير الذي يحلل آراء قادة الأعمال في عدد من الدول، أن الاستراتيجيات التي تخطط الشركات للاعتماد عليها خلال 2023 تتمحور في جوهرها على الابتكار والتكنولوجيا والنمو والتحول، مع التركيز على الاستثمار في أحدث حلول التجارة الإلكترونية والرقمية والتسويق والعلاقات العامة، مشيراً إلى أن 60% من قادة الأعمال الإماراتيين أفادوا بأن تركيزهم سيكون على نمو الأعمال والاستدامة بالدرجة الأولى، انسجاماً مع الرؤى وتوجهات دولة الإمارات.

وقالت ماريا جيديون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «جيديون مور أند بارتنرز»: إن منظومة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط تشهد اليوم نمواً إيجابياً بفضل الاستراتيجيات التي تخطط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للاعتماد عليها في تحقيق أهدافها الوطنية خلال السنوات القادمة، لافتة إلى أن دولة الإمارات أطلقت مؤخراً خطة عمل بعنوان «نحن الإمارات 2031»، التي تمثّل رؤيتها الوطنية خلال العقد القادم وترسم ملامح مستقبلها الاقتصادي من خلال تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

نمو الأعمال

وأظهرت نتائج استبيان لشركة GoDaddy، المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، تفاؤل 82% من الشركات الصغيرة في دولة الإمارات بتحقيق النمو في قطاع الأعمال خلال عام 2023، حيث إن حوالي نصف المشاركين يسعون إلى تحقيق نمو كبير في أعمالهم الصغيرة خلال 2023، من خلال تكثيف الجهود الإلكترونية، بما يشمل التسويق الإلكتروني بنسبة 21% وتحسين الحضور الإلكتروني بنسبة 19%. وحدد التقرير الذي يحلل نتائج الاستبيان، القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات التي يتوقع أن تحقق أكبر نمو، فذكر أنها تتضمن كلاً من قطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 27%، والرعاية الصحية بنسبة 23%، والسياحة والسفر بنسبة 23%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 22%، منبهاً إلى أن 20% من الشركات الصغيرة في دولة الإمارات أوضحت أنها تحقق أكثر من 60% من العوائد، من خلال التجارة الإلكترونية، في حين تمثل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أكثر الأدوات الرقمية المستخدمة في الإمارات.

وتعقيباً على التقرير قالت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية لدى شركة «GoDaddy»: «إنه في الوقت الذي نشهد فيه تعافياً ببطء من أزمة (الجائحة) العالمية، نشهد زيادة في النمو والنشاط الإلكتروني بين الشركات الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة المحيطة، مع وجود تفاؤل بتحقيق المزيد من النمو في القطاع في دولة الإمارات، حيث تستثمر المزيد من الشركات الصغيرة في الحضور الإلكتروني والأدوات الرقمية للمساعدة على جذب عملاء جدد، مؤكدة أن ثلثيّ الشركات في دولة الإمارات ذكرت أن اللوائح والسياسات الحكومية تعالج التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة.

تدفق الاستثمارات

وتوقع تقرير لمجموعة التميمي للاستثمار، زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات في عام 2023، حيث أرجعت المجموعة الاستثمارية ذلك الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي والنمو المتصاعد والخطط التنموية الطموحة التي باشرت الدولة في إطلاقها استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

وأعلن داني طبّارة، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التميمي للاستثمار، أن العديد من المستثمرين أعربوا عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في دولة الإمارات للمساهمة في منظومة التنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة في ظل تمتع الاقتصاد الإماراتي، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بزيادة عالية في منسوب تفاؤل المستثمرين في السوق وتوقعات اقتصادية متصاعدة، ما يجعله وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، عازياً زيادة الاستثمارات في دولة الإمارات إلى جهود الدولة المستمرة لتعزيز وجودها الريادي على الخريطة العالمية كقطب استثماري عالمي، ولعبت الاستضافة الناجحة لحدث «إكسبو 2020 دبي» دوراً كبيراً في الأداء الاقتصادي للدولة، حيث ساعد الحدث في تعزيز أنشطة قطاعات السياحة والضيافة والإمداد والعقارات، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وأضاف طبارة، أن هذه التطورات المتلاحقة مكنت دولة الإمارات من الوصول إلى مستويات أعلى من المستويات التي كانت حققتها قبل مرحلة «الجائحة» في عام 2019. وتوقع نمو تدفق الاستثمارات في ظل انتعاش قطاعات الإنشاءات والتجارة الرقمية والتحول الرقمي والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات المتقدمة وغيرها، منوهاً بأن الابتكار والاستدامة ستحفزان المزيد من فرص النمو، خاصة في القطاعات الواعدة، مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا النقل والغذاء وغيرها.

وأوضح طبارة، أن برامج وخطط الحكومة المحفزة للاستثمار ومُشاركة القطاع الخاص المتزايدة والتحديث المستمر للبنية التحتية والمبادرات التنموية ستساهم أكثر في تحسين المشهد الاستثماري في الدولة ومكانتها الريادية على الساحة الدولية، مختتماً بالإشارة إلى أن دولة الإمارات تهدف إلى أن تكون من ضمن أكبر 10 وجهات استثمارية بحلول عام 2030، لاسيما بعد أن صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة من بين أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2020.

نمو العائدات

وحسب نتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، فإن 61% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يتوقعون أن يتحسّن النمو الاقتصادي في المنطقة خلال عام 2023، كما أن 63% منهم «واثقون جداً» من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71% من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط»: إن نتائج الاستطلاع كشفت عن استعداد الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطاً وازدهاراً، حيث يقوم 58% منهم بتحويل وتعزيز أعمالهم بالفعل. وأشار إلى أنه على عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالمياً) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالمياً)، موضحاً أن قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط يركزون على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

معدلات نمو

وأظهرت نتائج الاستبيان الذي أجراه بنك HSBC لآراء 1700 شركة من الشركات المتوسطة حول العالم (الشركات التي يتراوح حجم عائداتها بين 10 ملايين و500 مليون دولار أميركي) أن 93% من الشركات المتوسطة في سوق الإمارات تتوقع تحقيق معدلات نمو مزدوجة (تفوق نسبة 10%) لعام 2023، مشيراً إلى أن زيادة الطلب الدولي (46%) والقدرة على تأمين التمويل أو الاستثمار (46%) تعتبر من أهم العوامل التي تدعم توقعات دولة الإمارات.

وقال التقرير، إن المشاركين من الإمارات حددوا الأولويات الثلاثة الأولى للاستثمار لعام 2023، في كل من تجربة العملاء (69%)، ورفع مهارات القوى العاملة لديهم (68%)، وزيادة الحذر في مجال الأمن السيبراني (63%)، لافتاً إلى تصنيف هذه الأولويات في الإمارات على أنها الأكثر أهمية من أي أولويات أخرى تطرق لها الاستبيان. وأشار التقرير إلى أن (48%) من المشاركين في الإمارات أشاروا إلى الاستدامة كمحرك رئيسي ومحفز أكثر قوةً وتأثيراً للأعمال، خاصة مع استضافة الدولة لمؤتمر المناخ COP28 في شهر ديسمبر، مبيناً أن نسبة 37% من الشركات المشاركة في الإمارات تتوقع زيادة الاهتمام بالاستدامة.

نمو الناتج المحلي

وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.9% في عام 2023، وهو ما يفوق بكثير توقعات النمو العالمي للبنك الدولي البالغة 1.7%، مؤكدة أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 كان له دور بارز في منح زخم لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيقها فائضاً، فضلاً عن تعزيز الميزانيات العمومية الحكومية.