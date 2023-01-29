الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي في حوار مع «الاتحاد»: أبوظبي ترسخ موقعها على خريطة السياحة الرياضية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن أبوظبي استطاعت اليوم أن تحقق تكاملاً مثالياً بين الرياضة والسياحة من خلال تنظيم واستضافة فعاليات وبطولات وأحداث رياضية عالمية تسهم في جذب السياح من مختلف دول العالم وتعزيز السياحة الداخلية وبالتالي رفد الاقتصاد الوطني وجعل أبوظبي محط أنظار العالم عبر الرياضة.

وكشف العواني في حوار مع «الاتحاد»، على هامش بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي اختتمت فعالياتها يوم الأحد الماضي، أن عدد الفعاليات الرياضية الدولية والعالمية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي العام 2022 بلغ 10 فعاليات، بينما سيتم تنظيم 14 فعالية رياضية عالمية خلال العام الجاري».

ومن الفعاليات التي نظمها المجلس خلال الفترة القليلة الماضية بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف ونهائيات كأس العالم للترايثلون وبطولة العالم للسبارتن وماراثون أدنوك أبوظبي، فيما سينظم المجلس طواف الإمارات للسيدات بنسخته الأولى، وطواف الإمارات للرجال بنسخته الخامسة، وبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل، وبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للسيدات، وبطولة أبوظبي الدولية للترايثلون خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال العواني: «يوجد اهتمام كبير بالسياحة الرياضية بالدولة، وفي أبوظبي تحديدا حيث نحرص على استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية والكبرى التي تجذب الحضور الذين يأتون بشكل مباشر والمشاهدين من مختلف العالم ما يجعل أبوظبي محط أنظار العالم من خلال تلك الفعاليات».

عائد إعلامي وترويجي

وأكد: «تركيزنا على اختيار تلك الفعاليات العالمية نظراً إلى مردودها الإعلامي والترويجي الضخم، وبما يعود على أبوظبي بإيرادات غير مباشرة للاقتصاد الوطني، في وقت تأتي فيه أهمية العائد الاقتصادي المباشر من خلال إقامة الضيوف والجماهير واللاعبين بالفنادق وإنفاقهم والاستثمارات الموضوعة في تجهيز وتنظيم تلك الفعاليات، ما يدعم استقطاب الزوار من خارج وداخل الدولة الذين يقضون فترات طويلة لمشاهدة تلك الأحداث والبطولات وفي نفس الوقت المشاركة في جولات سياحية في مختلف الوجهات السياحية والثقافية في الإمارة».

وأشار العواني: «على سبيل المثال فبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي أُقيمت عل ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس بين 19 و22 من يناير الجاري استقطبت ما يقارب 70 ألف زائر ومشاهد على مدار 4 أيام إلى جانب المتابعة الكبيرة عبر الإعلام التلفزيوني ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية».

تطور سياحي

وبين العواني: «اخترنا جزيرة ياس لتنظيم بطولة «الجولف» لما تمتاز به من تطور سياحي وحداثة وتكامل بين وجهاتها المتنوعة، إضافة إلى تميزها بالاستدامة مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون العام الجاري عام الاستدامة.. مثل أشجار القرم والطبيعة في الجزيرة».

وأضاف: «تتميز الجزيرة بأنها وجهة سياحية فريدة وجاذبة من خلال المرافق والمدن والوجهات الترفيهية والرياضية الحديثة والبنية التحتية المتطورة مثل حلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق «الفوورمولا 1» وملاعب الجولف ما يعزز من الجدوى الاقتصادية للتكامل الموجود بين جميع هذه العوامل».

فعاليات مجتمعية

قال عارف العواني: «توفير مجتمع صحي وجودة حياة للسكان أيضا من أهم الجوانب التي يتم الاهتمام بها في تنظيم الأحداث الرياضية حيث إن الفعاليات المجتمعية التي تُقام في أبوظبي، لا سيما على هامش الفعاليات والبطولات الرياضية، تُقدم خيارات متعددة لهم لممارسة مختلف أنواع الرياضة وفي نفس الوقت قضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم ما يعزز السياحة الداخلية».

وبين العواني: «من الأمثلة على الأنشطة والفعاليات المجتمعية الفعاليات على هامش بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف حيث تم تنظيم نشاطات ترفيهية وعائلية ورياضية للزوار إضافة إلى سباق مجتمعي تم تنظيمه في متحف اللوفر أبوظبي، وأنشطة رياضية مجتمعية في مشروع القناة وممشى القرم في جزيرة الجبيل، وبالتالي يستطيع الزوار الاستمتاع بالأنشطة الرياضية وفي نفس الوقت تجربة أنواع مختلفة من السياحة الثقافية والترفيهية والبيئية».

تجارب متكاملة

أكد عارف العواني أن الشراكة بين الرياضة والمواقع السياحية والثقافية هي تكامل مثالي يُعطي الفرصة للزوار من داخل وخارج الإمارات لتجربة كل ما تضمه أبوظبي من معالم ووجهات سياحية وأنشطة وفعاليات، لافتاً إلى أنه «مهما كانت أسباب زيارة السائح لأبوظبي من سياحة أعمال أو ترفيه فهو أمام أجندة ثرية لأبوظبي من مواقع ومعالم سياحية وثقافية وترفيهية وفي نفس الوقت حضور الفعاليات والأحداث الرياضية أو ممارسة الأنشطة الرياضية ضمن الفعاليات المجتمعية لتكون عملية تكاملية لنجاح السياحة في أبوظبي».

وقال: «لدينا أجندة مزدحمة بالفعاليات والأحداث الرياضية العام الجاري حيث نستمر في استقطاب الأحداث الدولية والعالمية المتنوعة سواء في المواسم السياحية أو في الموسم الصيفي حيث نحرص على المنافسة لاستضافة البطولات العالمية ونستمر في استقطاب فعاليات جديدة».

وشدد العواني: «لدينا أفضل المقومات لنجاح استقطاب البطولات والأحداث الرياضية الدولية من أفضل المطارات والبنى التحتية للطرق والنقل والفنادق والوجهات السياحية المتنوعة ما يجعل اللاعبين والجماهير يعيشون تجارب مميزة ومثالية».

وأكد: «توجيهات قيادتنا الرشيدة أن يخوض المشجعون القادمون للفعاليات الرياضية تجارب متكاملة من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم الدولة، لهذا نحرص بالتعاون مع شركائنا من الجهات المعنية السياحية على تنظيم برامج سياحية ثرية لزوار وجمهور الفعاليات الرياضية ما يؤكد على العلاقة التكاملية بين الرياضة والسياحة وكل الجهات ذات العلاقة».

وقال العواني: «الرياضة أيضاً فرصة لعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والشركات والحكومات ما ينجم عنه فوائد للاقتصاد الوطني».

وأكد العواني: «نسجل عوائد اقتصادية كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية حيث سجلنا العام 2017 عوائد بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار ونتوقع زيادة ونمواً مستمراً في هذه العوائد».

وحول عام الاستدامة، قال العواني: «الاستدامة من العناصر الرئيسية التي نركز عليها في تنظيم البطولات الرياضية حيث نعمل على مبادرات للتقليل من استخدام البلاستيك والتقليل من البصمة الكربونية».