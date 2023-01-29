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الإمارات تتصدر الأسواق الخليجية المصدرة للسياح إلى عمان

الإمارات تتصدر الأسواق الخليجية المصدرة للسياح إلى عمان
30 يناير 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

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تصدرت دولة الإمارات الأسواق الخليجية المصدرة للسياح إلى سلطنة عمان خلال الربع الأخير من العام 2022، مع زيادة بنسبة 162% في عدد الزوار، وفقاً بيانات شركة «فوارد كيز».
وأظهرت بيانات الشركة المتخصصة في مجال بيانات وتحليلات السفر، تسجيل السلطنة نمواً كبيراً في عدد الزوار من الأسواق العالمية وخاصة من الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، زادت نسبته على 93% منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية 2022، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، فضلاً عن زيادة بنسبة تتعدى 156% في عدد الزوار من الأسواق الإقليمية.
وقدرت الشركة توقعات الزيادة في عدد الزوار القادمين الى سلطنة عمان من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 196% في عام 2022، مع زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أكبر مصدر للسياح إلى سلطنة عمان من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان مؤخراً عن تزايد الطلب الدولي على سياحة المغامرات بالسلطنة التي بدأت في تعزز موقعها وجهة جاذبية لسياحة المغامرات، بفضل الطبيعة الجغرافية المتميزة التي تتمتع بها، حيث استقطبت خلال العام الماضي أكثر من 1950 سائحاً من ممارسي أنشطة سياحة المغامرات في آليلا بولاية الجبل الأخضر وألفين بأنتارا.
وقال يوسف بن راشد الحراصي رئيس قسم تنمية المنتج بدائرة تطوير المنتج والتجارب السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن النمو الذي تشهده سياحة المغامرات بسلطنة عمان أوجد حراكاً في القطاع السياحي واستجابة جيدة من قبل الشركات السياحية.
وأوضح أن المشاريع التخصصية ذات العلاقة بسياحة المغامرات تسهم في رفد المجتمعات المحلية وتنمية الأثر الاقتصادي بالمحافظات، حيث إن مشغلي الجولات السياحية والمرشدين السياحين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستكون لهم فرص سانحة للاستثمار في أنشطة سياحة المغامرات.

الإمارات
سلطنة عمان
السياحة
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