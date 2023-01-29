8.1 مليار درهم استثمارات «ديوا» في مشاريع نقل الكهرباء

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نجاحها في تدشين 17 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة خلال عام 2022، بتكلفة إجمالية للمحطات والمشاريع المرتبطة بها نحو 3.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء القائمة والمنجزة خلال عام 2022 بلغت 8.1 مليارات درهم.

وشملت المشاريع السبعة عشر، 15 محطة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2280 ميجافولت أمبير، ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت بقدرة تحويلية 4000 ميجافولت أمبير بمنطقتي القصيص الصناعية الخامسة وجبل علي الأولى، إضافة إلى 5 كيلومترات من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت و247 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 إلى 10 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.»

وأوضح الطاير أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء القائمة والمنجزة خلال عام 2022 بلغت 8.1 مليارات درهم، منها 800 مليون درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و7.3 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

من جانبه، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز المحطات ال 17 تطلّب أكثر من 33 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أنه بنهاية العام 2022، بلغ إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي 334 محطة، بالإضافة إلى 29 محطة قيد الإنشاء.