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الاقتصادي

«دبي للاقتصاد الرقمي» تناقش تسريع إطلاق الشركات الناشئة

خلال ورشة العمل (من المصدر)
30 يناير 2023 01:50

دبي (الاتحاد) 

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نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورشة عمل ضمت عدداً من روّاد الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين من ممثّلي شركات رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، بهدف دعم النمو المستدام لقطاع الأعمال الرقمي وتسريع إطلاق الشركات الناشئة في دبي في هذا المجال الحيوي.
وتعد هذه الورشة الثالثة ضمن سلسلة الورش التفاعلية التي أطلقتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لمناقشة دور القطاعات الاقتصادية والرقمية في دعم الاقتصاد الرقمي في دبي، وتفعيل شراكة القطاعين العام والخاص لمناقشة حلول التحديات، ووضع خريطة طريق تضمن نمو القطاع.
وأكد أحمد عبد الله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على الدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة في تحفيز مشاركة الأعضاء والجهات المعنية من القطاع الرقمي في فعّاليات مثمرة لمناقشة التحديات والفرص لبناء منظومة داعمة لنموّ الاقتصاد الرقمي، وتحديد دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.
وأضاف بن بيات: «اتّخذت دبي خطوات متسارعة لتطوير وتحديث التشريعات والإرشادات اللازمة لتنمية مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي وتتيح سلسلة ورش القطاع الرقمي تبادل الآراء بين الجهات الفاعلة والمعنية في الإمارة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تمثيل مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتمكين أعضاء الغرفة من مناقشة التحديات التي تواجههم، وعرض خططهم المستقبلية، والعمل على وضع حلول ملائمة تعزز تنافسية القطاع وقدرته على النمو».
وناقش المشاركون مجالات النمو، وأفضل سبل التعاون للحفاظ على النمو الإيجابي في القطاع، مع التركيز بشكل رئيسي على التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية والتمويل والمواهب والبنية التحتية بوصفها ركيزة أساسية في بناء منظومة رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال.

الاقتصاد الرقمي
دبي
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