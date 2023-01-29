«الاتحادية للضرائب» تواصل مبادرة «الدعم الضريبي»

دبي (الاتحاد)

دشنت الهيئة الاتحادية للضرائب أول ورشة عمل لعام 2023 في إطار مبادرة «الدعم الضريبي»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال في الدولة، عبر التواصل المباشر والمستمر لزيادة مستوى الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.

وعقدت ورشة العمل الأولى لهذا العام، على مدى يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز «أون تايم بزنس سلوشن» - عود ميثاء - دبي.

وأوضحت الهيئة أن فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» ستتواصل على مدى العام الحالي لتشمل جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقوم المتخصصون في فرق عمل الهيئة بجولات متتالية وفق جدول زمني شامل، فتهدف المُبادرة إلى استقبال دافعي الضرائب لتسهيل عملية دفع الضرائب ورفع نسبة الامتثال والتوعية الضريبية في الدولة، والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وتوجيههم إلى الأدلة الإرشادية الضريبية والإجراءات الصحيحة.

وقام فريق الهيئة خلال الورشة بالإجابة على جميع استفسارات أصحاب الأعمال المُشاركين وتقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أية عقبات تواجههم خلال الإجراءات الإلكترونية للتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المبالغ المُستحقة، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال لحضور مبادرة «الدعم الضريبي» للاستفادة منها وطرح أية ملاحظات أو استفسارات ليقوم فريق الهيئة بالرد عليها وتوضيحها، مؤكدة حرصها على التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق الضريبة وتطوير آليات التعاون لزيادة الوعي لدى مختلف الفئات المعنية، وتوفير أعلى مستويات الشفافية ووضوح المعلومات ودقتها والتعامل مع الاستفسارات بفاعلية لرفع مستوى الالتزام بالقوانين الضريبية، وتجنب المخالفات حيث تكثف الهيئة اجتماعاتها التنسيقية وبرامجها التوعوية لزيادة الوعي بالتشريعات الضريبية وآلياتها التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال بسهولة دون أي تأثير على أنشطتهم.