توسعات استراتيجية لـ«موانئ أبوظبي» في 10 دول

يوسف العربي (أبوظبي)

كشفت مجموعة موانئ أبوظبي، خلال عامي 2021 و2022 عن حزمة اتفاقيات استراتيجية للتوسع في 10 دول ضمن خطتها للتوسع العالمي الرامية إلى ترسيخ مكانتها في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وكمحرك رائد ومتكامل يسهم في دفع نمو التجارة، حسب رصد أجرته «الاتحاد».

وركزت الشراكات الخارجية لمجموعة موانئ أبوظبي على عددٍ من الأسواق البحرية الاستراتيجية التي جاءت في مقدمتها مصر، والأردن، والعراق، وتركيا، والبحرين وأوزبكستان وكازاخستان والسودان وأنجولا وقيرغيزستان.

وتكثف مجموعة موانئ أبوظبي توسعاتها الخارجية المستقبلية في الأسواق الناشئة، لاسيما في أفريقيا وآسيا الوسطى، خاصة في الدول التي ليس لها سواحل من خلال توفير حلول وخدمات متكاملة تركز على الدمج بين الشحن البري والجوي والقطارات وإدارة المنافذ.

وتعمل المجموعة في خمسة قطاعات هي قطاع الموانئ، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع التقني، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، ما يجعها الأقدر دائماً على توفير مثل هذه الحلول المتكاملة لمتعامليها حول العالم.

محطة «العقبة - الأردن»

خلال الأسبوع الماضي، افتتحت مجموعة موانئ أبوظبي المحطة الأولى والوحيدة للسفن السياحية في العقبة.

وفي إطار الاتفاقية مع شركة تطوير العقبة، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطوير وإدارة وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية التي تتميز بمستواها العالمي، وهي مخصّصة للمسافرين على متن السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون إلى زيارة الأردن، وتحديداً العقبة والبترا ووادي رم.

وتتكون محطة العقبة للسفن السياحية من رصيف بحري يمتد على طول 700 متر، وقاعة للمسافرين والأمتعة، ومساحات تجارية داخلية، وخدمة الإنترنت المجانية، ومصليات، ومكاتب.

وبالإضافة إلى محطة العقبة للسفن السياحية، ثمة أربع اتفاقيات استراتيجية مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة بخصوص منطقة مرسى زايد، واتفاقية مقطع آيلة الرامية لتطوير وتشغيل نظام متطوّر لمنظومة الموانئ، وميناء العقبة متعدد الأغراض، وتطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي، والتي ستُساعد جميعها في ترسيخ مكانة العقبة، بوصفها وجهة إقليمية رئيسية، ومُحفّزاً لجذب الاستثمارات والتطوّر الاقتصادي.

ميناء سفاجا - مصر

وفي مايو الماضي، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اتفاقية بخصوص مشاريع مينائية رئيسة سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري.

ونصت المذكرة على قيام المجموعة بتطوير وتشغيل وإدارة محطة متعدد الأغراض في ميناء سفاجا البحري وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية.

ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا أحد المشاريع القومية المهمة نظراً للموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، وسيقدم المشروع المشترك إلى مستخدمي الميناء مجموعة واسعة من الخدمات البحرية تشمل إدارة حركة السفن وإدارة البضائع الخطرة، وتوفير المساعدات الملاحية وتوفير معدات إطفاء الحرائق والوقاية منها وأماكن مخصصة لرسو السفن وخدمات صيانة المراسي، وإرشاد السفن، وسحب السفن، وحلول الإرساء بالربط والإبحار.

تركيا

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي اتفاقية شراكة استراتيجية لاستطلاع الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل الموانئ وتنسيق الجهود المشتركة لدراسة عدد من المشاريع الاستثمارية في القطاع اللوجستي في تركيا.

وترسخ الاتفاقية من مكانة مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها مؤسسة متكاملة عاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية، كما تعزز من مستوى التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

ووقعت المجموعة اتفاقية مبدئية مع شركة توسيالي، من أكبر منتجي الصلب من القطاع الخاص في تركيا والتي تدير عمليات واسعة في ثلاث قارات.

العراق

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف استطلاع الفرص الاستثمارية، وإجراء دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية، وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية، وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية، بهدف ربط ميناء الفاو العراقي بالأسواق المجاورة في الأردن وتركيا، وتمويل جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالاتفاقية.

ووقعت المجموعة اتفاقية مبدئية مع مصرف التنمية الدولي في العراق «آي دي بي».

البحرين

وانخرطت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع كل من شركتي ديار المحرق و«إيجل هيلز ديار» في مملكة البحرين لاستطلاع فرص تطوير وتشغيل محطة للسفن السياحية والبنية التحتية المتعلقة بها في المملكة، وذلك في إطار حرص المجموعة والتزامها المستمر بدعم أعمال هذا القطاع وتطويره على امتداد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا التعاون يمهد الطريق أمام تحقيق نتائج مثمرة تسهم في تطوير عروض أعمال الرحلات السياحية وتشغيلها في المملكة، ويعزز قدرات المنطقة بشكل عام على استقطاب الرحلات البحرية من أهم الأسواق العالمية.

كازاخستان

وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط «كاز موناي غاز»، واتفاقية مبدئية مع وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان للتعاون على بناء أسطول بحري، وتطوير البنية التحتية البحرية في بحر قزوين والبحر الأسود.

ويأتي هذا التعاون بعد أن وقعت المجموعة اتفاقية شراكة مع «كي إم تي إف» «كازمورترانسفلوت»، شركة الخدمات البحرية واللوجستية والتابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط «كاز موناي غاز».

أوزبكستان

وأطلقت مجموعة موانئ أبوظبي، مشروعاً مشتركاً مع «إس إي جي»، إحدى أكبر شركات النفط والغاز، يهدف إلى تأسيس شركات شحن وخدمات لوجستية جديدة، كما وقعت اتفاقية مبدئية لتطوير مركز لتجارة الأغذية في أوزبكستان.

ونظراً لحجم المشاريع المقررة بموجب الاتفاقيات الموقعة، شهدت مراسم التوقيع الإعلان عن قيام مجموعة موانئ أبوظبي بافتتاح مكتب لها في أوزبكستان، والذي يعد الأول للمجموعة في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتولى المكتب مهام الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقيات والتنسيق مع المقر الرئيسي للمجموعة في أبوظبي بهدف ضمان سير العمل على المشاريع وتلبية كل متطلبات التنفيذ.

السودان

أعلن تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار عن توقيع اتفاقية مبدئية مع حكومة جمهورية السودان تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان.

ويحصل التحالف بموجب بنود الاتفاق الموقع على الحق الحصري للتطوير المباشر والإدارة والتشغيل لأحد الموانئ السودانية وأصول منطقة اقتصادية، كما ينص الاتفاق على تأسيس مشروع مشترك أو شراكة أو أي نوع من اتفاقيات الأعمال التي يتم التوافق عليها بين الجانبين لدعم وتمويل أعمال التطوير والبناء بالإضافة إلى التشغيل وإدارة عمليات المشاريع.

أنجولا

واصلت مجموعة موانئ أبوظبي التقدم في استراتيجية التوسع العالمي التي تنتهجها، وذلك عبر التوقيع على اتفاقيات استراتيجية رئيسية مع مؤسسات أنجولية رائدة بهدف تحسين قنوات الربط البحري على امتداد الساحل الغربي لأفريقيا وشملت الاتفاقيات التي وقعتها المجموعة اتفاقية إطارية مع وزارة النقل في جمهورية أنجولا تنص على التعاون بين الجانبين بهدف تطوير الخدمات والبنى التحتية البحرية في جميع أنحاء البلاد.

و أبرمت المجموعة اتفاقية مبدئية تنص على تأسيس مشروع مشترك مع شركة «يونيكارغاس» للخدمات اللوجستية والنقل المملوكة من قبل الحكومة والتي تدير محطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا أهم موانئ أنجولا والذي يمر عبره نحو 70% من الواردات الدولية و80% من الصادرات غير النفطية للبلاد.

قرغيزستان

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقيتين مع حكومة قيرغيزستان لدعم التجارة وتعزيز الروابط التجارية مع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتنص الاتفاقية الأولى على إطلاق مفاوضات بين وزارة الاقتصاد والتجارة القيرغيزية ومجموعة موانئ أبوظبي لتوفير قطعة أرض مساحتها 300.000 متر مربع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» لتطوير وتشغيل مركز لوجستي ومنطقة جمركية.

وتنص الاتفاقية الثانية على قيام بوابة المقطع، التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، بإعداد استراتيجية لوزارة المالية القيرغيزية تهدف إلى تطوير حل لإدارة الحدود والجمارك، وتشييد بنى تحتية، وتأسيس نافذة رقمية وطنية موحدة.

4 استحواذات خلال عامين

أنجزت المجموعة خلال العام الماضي، 4 عمليات استحواذ أولاها 80% من شركة جلوبال فيدر شيبينغ «جي إف إس» الشركة العالمية لشحن الحاويات، و«نواتوم» المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة المنتشرة في 26 دولة، ما يسهم توسيع الحضور العالمي للمجموعة بشكل بارز في قطاع الشحن الإقليمي للحاويات، ويدعم تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد، لتصبح من أبرز اللاعبين الأساسيين على مستوى العالم في القطاع.

وأدى استحواذ المجموعة على نسبة 80% في شركة «جلوبال فيدر شيبينغ»، إلى جعل موانئ أبوظبي في صدارة الشركات في الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر، التي تمتلك سفن تغذية بمجموع 40 باخرة، وهي البواخر التي ربطت المجموعة بالعالم، حيث تصل من أبوظبي إلى الصين، مروراً بسنغافورة وماليزيا والمحيط الهندي.

وخلال العام ذاته، توصلت المجموعة إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص «الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع» المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري «ترانسمار»، و«ترانسكارجو الدولية» (تي سي آي)، اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما.