«اتصالات ام او تي بي».. منصة لتمكين الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

وفرت فعالية «اتصالات ام او تي بي»، خلال مسيرتها التي استمرت عقداً من الزمان، منصة مثالية للمئات من الشركات الناشئة التي تواكب أحدث التوجهات في عالم الأزياء ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، للتعرّف على واقع السوق واكتساب معرفة قيمة حول آراء العملاء وزملاء المهنة، بهدف مساعدتهم على تعزيز منشآتهم وتوسعة أعمالهم. وتساهم دورة العام الحالي من «اتصالات ام او تي بي» بالارتقاء من جديد بمفهوم المتاجر المؤقتة، مع انطلاق أنشطتها بدءاً من 19 يناير وتستمر على مدار 11 يوماً، حيث إنه بتصميم مبتكر ومقر جديد في حي دبي للتصميم – أول وأكبر حي مخصص للتصميم في المنطقة – تشارك أكبر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في قطاعات الفن والتصميم والأزياء، إلى جانب عشرات البائعين الجدد، وهو ما يثري من تجربة المتسوقين.

فرص للشركات الناشئة



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي تنظم مهرجان دبي للتسوق: «وفرت فعالية «اتصالات ام او تي بي» على مدى عشرة أعوام فرصاً فريدة للشركات الناشئة لتمكينها من تطوير أعمالها وتعزيز حضورها في السوق ولدى شريحة واسعة من الجمهور. ومع احتفالنا هذا العام بالدورة العاشرة للفعالية، فإننا متحمسون لاستضافة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تواكب أحدث التوجهات في الأزياء والأكسسوارات والحرف اليدوية والديكورات وغيرها، وهذا بدوره يوفر للزوار فرصة فريدة لاكتشاف علامات تجارية جديدة وشراء منتجات فريدة لا يمكن الحصول عليها في متاجر البيع التقليدية. لذلك أنصح الجميع بزيارة فعالية «اتصالات ام او تي بي» خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمهرجان دبي للتسوق».

قطاع التجزئة

تضم فعالية «اتصالات ام او تي بي» هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية الجديدة التي تسعى إلى تعزيز مكانتها في قطاع البيع بالتجزئة، منها «بوينتلس آكتس» (Pointless Acts)، وهي علامة تجارية للجوارب ابتكرتها مجموعة من عشاق أزياء الشارع، و«فليك» (Flick)، علامة تجارية مختصة في صناعة تذكارات مستوحاة من التصوير الفوتوغرافي من ذكريات الماضي الجميل، و«جيجي» (Gigi)، متجر مفاهيمي يجمع بين الموضة والديكور والفن من جميع أنحاء العالم، و«بيكس بيوتي» (BEX Beauty)، وهي علامة تجارية للمكياج أسستها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى.

وتعد علامة «شوفينير» (Shoevenir) إحدى العلامات التجارية المشاركة في فعالية هذا العام، وهي علامة تجارية برتغالية متخصصة في صناعة الأحذية الرياضية الخالية من منتجات الحيوانات، بتصاميم مستوحاة من أماكن وأحداث مهمة. وتتعاون العلامة التجارية مع فنانين لابتكار تصاميم على شكل بطاقات بريدية لنعل الأحذية الرياضية التي تنتجها. وقد أطلقت مؤخراً حذاء «شوفينير دبي» (Shoevenir Dubai) في الإمارة، بتصميم مستوحى من أجواء المدينة، بالتعاون مع «تارسيلا شوبرت» (Tarsila Schubert)، وهي فنانة متخصصة في فنون الشارع في دبي.



الفن والاستدامة

قالت براناي جيثواني، الشريك الإداري لعلامة «شوفينير» (Shoevenir) في دبي: «يسرنا أن نشارك في الدورة العاشرة من فعالية «اتصالات ام او تي بي» ويأتي ذلك بعد إطلاق علامتنا التجارية للأحذية الرياضية النباتية في دبي، حيث تركز «شوفينير»(Shoevenir) على الفن والاستدامة. ونتعاون مع الفنانين المحليين على تصميم الأحذية الرياضية المستوحاة من المدن، ونحاول الترويج للمجتمع الفني في الإمارة من خلال إضافة الرسومات عليها. ويشارك في فعالية «اتصالات ام او تي بي» لهذا العام اثنان من فناني العلامة التجارية ممن يقيمون في دبي، حيث سيعرضان التصاميم الأصلية على الأحذية الرياضية في جناحنا».

وأضافت: «تماشياً مع رؤيتنا التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام، نقوم بصنع منتجاتنا في البرتغال بالاعتماد على المواد النباتية، كما نزرع شجرة مقابل كل زوج من الأحذية الرياضية من مبيعاتنا».

ومن المشاركين أيضاً في فعالية «اتصالات ام او تي بي» لهذا العام سلمى صلاح الدين، الشريك الإداري لعلامة «ستة جمبسوتس» (Setta Jumpsuits)، وهي علامة ملابس نسائية إماراتية - مصرية تركز على الملابس العملية كالجمبسوت، وتعرض العلامة التجارية مجموعة متنوعة من الملابس بأطوال وتصاميم تلائم مختلف المناسبات مثل الجمبسوت الرسمي وغير الرسمي وغيرها.



المسؤولية الاجتماعية

وعلقت سلمى صلاح الدين على مشاركة العلامة التجارية في الفعالية بقولها: «كلمة (Setta) تعني الرقم ستة باللغة العربية والحرير باللغة الإيطالية، كما أن الرقم ستة يرمز إلى الحظ والقيم الروحانية في العديد من الثقافات. ونحن نؤمن بأن كل شخص يستحق شيئاً مميزاً في الحياة وأن كل امرأة يجب أن تمتلك الجمبسوت المثالي الذي يُظهر قدراتها الشخصية. ويسعدنا أن نشارك في فعالية «اتصالات ام او تي بي» للقاء محبات الموضة والنساء اللواتي يرغبن بتجربة ابتكاراتنا الحصرية. ونهدف إلى الارتقاء بتصاميم الجمبسوت لكي يصبح اللباس المثالي لجميع المناسبات ويعكس القوة الداخلية للمرأة التي ترتديه».

وقد عقدت مؤخراً علامة «ستة جمبسوتس» (Setta Jumpsuits) شراكة مع مؤسسة الجليلة لتخصيص 5 بالمئة من عمليات البيع لها. وعن ذلك، قالت سلمى صلاح الدين: «نحن ملتزمون بتحمل المسؤولية الاجتماعية ودعم المنظمات التي تهدف إلى تمكين المجتمعات».



الأزياء الكلاسيكية

وتحتفل علامة «فاشن ريرن» (Fashion Rerun) بمشاركتها للمرة الثانية على التوالي في فعالية «اتصالات ام او تي بي»، وهي شركة رائدة في الأزياء الكلاسيكية في دولة الإمارات، وعبّرت المؤسسة ميج فيرجي عن سعادتها بكونها جزءاً من الفعالية لمرة أخرى، مشيرة إلى أن دورة العام الماضي قدمت تجربة قيمة لأعمال شركتها. حيث قالت: «في العام الماضي، قررنا المشاركة في «اتصالات ام او تي بي» باعتبارها فعالية جديدة. ويمكننا القول إن مشاركتنا فيها قد حققت النجاح الذي كنا نتوقعه، ولذلك نشارك للعام الثاني على التوالي. نحن نتخذ نهجاً جديداً في صناعة الملابس الكلاسيكية من خلال تقديم عناصر مبتكرة، وكذلك عرض سلعنا المعدلة حصرياً خلال فعالية «اتصالات ام او تي بي» في دبي».

وقد ساهم نمو المتاجر والأسواق الخارجية في تمكين الشركات الناشئة من دخول الأسواق التنافسية، وتوفر هذه المساحات المؤقتة الفرصة لتجار التجزئة لاختبار أعمالهم ومنتجاتهم الجديدة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أيضاً دعماً من خلال قنوات التسويق الخاصة بها مثل منصات التواصل الاجتماعي التي تضم مئات الآلاف من المتابعين، ومواقع الإنترنت، والإعلانات الخارجية، والتعاون مع المؤثرين، وغيرها الكثير.



نقطة انطلاق

وأضاف الخاجة قائلاً: «اعتمدت العديد من الشركات الناشئة على فعالية «اتصالات ام او تي بي» كنقطة انطلاق لأعمالها في الدورات العشر الماضية من الفعالية، ونحن نتطلع قدماً إلى رؤية الفائدة التي ستضيفها الفعالية على أعمال تلك الشركات في المستقبل».

وفي الفترة بين 19 و29 يناير، يتحول حي دبي للتصميم إلى سوق مفعم بالنشاط بأجواء مستوحاة من مدينة نيويورك من خلال حفلات الدي الجي، وعلامات التصميم الكبرى والأزياء، والطعام، والحفلات الحية في الدورة العاشرة من فعالية «اتصالات ام او تي بي». وسيعرض بائعو التجزئة الذين تم اختيارهم بدقة السلع خلال الفعالية التي تتواصل على مدار 11 يوماً، والتي ستوفر تجربة مبتكرة ترتقي بالتسوق إلى مستويات جديدة من الترفيه.