246.6 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي

أبوظبي (وام)

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة -باستثناء الودائع بين البنوك- إلى 246.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 7.21 مليار درهم أو ما نسبته 3% مقابل نحو 239.4 مليار درهم في نوفمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، بنسبة 1.98% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية عام 2021، بزيادة تعادل 4.8 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.06% مقارنة بنحو 246.48 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 903.36 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.1% مقابل 820.83 مليار درهم في نوفمبر 2021، بزيادة تعادل 82.5 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 6.5% أو ما يعادل 55.3 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.7% مقابل 918.97 مليار درهم في أكتوبر 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 599.81 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 17% مقابل نحو 513.16 مليار درهم في نوفمبر 2021.