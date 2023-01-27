8.4 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 8.4 مليار درهم عبر تسجيل 2328 مبايعة بقيمة 6.14 مليار درهم، منها 285 مبايعة للأراضي بقيمة 1.7 مليار درهم و2043 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.43 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.56 مليار درهم منها 77 رهن أراضٍ بقيمة 132.64 مليون درهم و321 رهن فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 330 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 115 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 60 هبة بقيمة 784.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 464 مليون درهم وأخرى في منطقة رماح بقيمة 55 مليون درهم.