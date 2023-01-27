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«ويز إير أبوظبي» تنقل 1.2 مليون مسافر خلال 2022

«ويز إير أبوظبي» تنقل 1.2 مليون مسافر خلال 2022
28 يناير 2023 00:45

 أبوظبي (الاتحاد)

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نقلت شركة ويز إير أبوظبي خلال العام الفائت 1.2 مليون مسافر عبر تسيير آلاف رحلة.  
كما نقلت شركة ويز إير العالمية نحو 600 ألف مسافر في رحلات مباشرة إلى دولة الإمارات خلال عام 2022، ما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الثقافة والسياحة، وتوفير فرص سفر متميزة للمسافرين على متن جميع الدرجات.
وتسيِّر الشركة رحلاتها حالياً إلى 36 وجهة في 25 دولة انطلاقاً من أبوظبي، وتعتزم تسريع وتيرة عملياتها والتوسُّع بشكل أكبر خلال عام 2023، لتلبية الطلب على السفر بتكلفة معقولة. 
وضاعفت «ويز إير أبوظبي» حجم أسطولها، وهيكلها التنظيمي، من خلال زيادة عدد الطائرات من أربع إلى ثماني طائرات من طراز «إيرباص إيه 321 نيو» الحديثة، تأكيداً لالتزامها بتحقيق الاستدامة.
وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بالإنجازات المذهلة والأرقام القياسية التي حقَّقناها خلال العام الماضي، لا سيما نجاحنا في نقل أكثر من مليون مسافر. ويسرُّنا توفير فرص السفر للجميع للاستمتاع بتجارب رائعة، كما نشكر جميع عملائنا على ثقتهم بنا». وأضاف:«يعكس نمو الشركة المذهل خلال عام 2022، مدى التزامنا بإتاحة السفر بأسعار مناسبة للجميع ودعم نمو قطاع السياحة المزدهر في دولة الإمارات. 
ونسعى لمواصلة توفير أكثر خيارات السفر ملاءمة، وبأسعار مناسبة للجميع إلى المزيد من الوجهات المتميزة، من خلال أسطولنا المتنامي من طائرات إيرباص A321neo. إننا نترقَّب بحماسة النمو المستقبلي في عام 2023، ونتطلّع لاستقبالكم على متن أسطولنا الحديث والمستدام».واستكمل: تواصل شركة الطيران الوطنية، التي تُعدُّ اليوم ثاني أكبر شركة نقل جوي في أبوظبي من حيث القدرة الاستيعابية، الوفاء بوعدها المتمثّل بإتاحة السفر للجميع، والمساهمة في التطوير المتواصل لقطاع السياحة في دولة الإمارات.

ويز إير أبوظبي
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