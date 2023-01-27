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«جمارك أبوظبي» تتيح تخليص البضائع من خارج الدولة

«جمارك أبوظبي» تتيح تخليص البضائع من خارج الدولة
28 يناير 2023 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وفي إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت وتقديم خدمات جمركية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك والذي يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس منظمة الجمارك العالمية.
ويمكن من خلال الميزة الجديدة للأفراد غير المقيمين التخليص على البضائع الشخصية عبر إنشاء حساب للدخول بالهوية الرقمية من خلال استخدام جواز السفر، كما يمكن للشركات غير المسجلة في دولة الإمارات الاستفادة من الميزة بعد استكمال إجراءات تسجيل ودفع الضرائب، بالإضافة إلى الاستفادة من التعبئة التلقائية لبعض الحقول عند استخدام قوالب محددة، وتسهيل إنجاز طلب التخليص عبر صفحة إلكترونية واحدة لكل الأجهزة الذكية لجميع الفئات.

أبوظبي
الإمارات
جمارك أبوظبي
الإدارة العامة لجمارك أبوظبي
التخليص الجمركي
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