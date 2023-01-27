«الإمارات للألمنيوم» تورّد 203 آلاف طن مواد خام من النفايات

أبوظبي (الاتحاد)

وردت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، 203 آلاف طن من النفايات لإعادة استخدامها كمواد خام في الصناعات الأخرى خلال العام 2022.

وتُعد هذه الكمية ضعف كمية النفايات التي أنتجتها عمليات الشركة خلال عام 2022، مما أدى إلى تقليل النفايات المخزنة من الأعوام الماضية، كما تمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام 2021.

تشمل المنتجات الثانوية الرئيسة الأخرى غبار الكربون وخَبَث الألمنيوم ونفايات عمليات الصهر.

وقال عبد الناصر بن كلبان، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن إعادة النظر إلى النفايات على أنها مواد ثانوية ذات قيمة اقتصادية يساعدنا على الحد من التأثير السلبي على البيئة مع زيادة تحسين مستويات المعيشة على المستوى العالمي والذي يتطلب منا مزيداً من البحث والموارد.