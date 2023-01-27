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الاكتتابات بالإمارات تجمع 8 مليارات درهم في 2023

مقر بنك المارية الرقمي في أبوظبي (الاتحاد)
28 يناير 2023 00:45

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال بنك المارية المحلي، البنك الرقمي في دولة الإمارات، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، إن سوق الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات سيشهد نشاطا كبيرا خلال العام الجاري، والمتوقع أن تجمع الاكتتابات الأولية رؤوس أموال تتجاوز قيمتها 8 مليارات درهم بالحد الأدنى، سيتم ضخها في شرايين الاستثمارات المتعددة في قطاعات الأعمال المحلية بدولة الإمارات.
وقال محمد خياطة، الرئيس التنفيذي للبنك في تصريح لـ«الاتحاد»: إنه يتوقع أن يتم طرح أكثر من 11 شركة للاكتتاب العام، توفر فرصا استثمارية جديدة، مجدية وموثوقة، للمستثمرين المحليين والدوليين، وستمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية في بيئة استثمارية صحية تخضع لأفضل معايير الإفصاح والشفافية، على مستوى العالم.
وأضاف: إن العام الحالي سيشكل نقلة نوعية في مستوى ونوعية الاكتتابات التي سيتم طرحها.

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وأوضح أن التطور اللافت الذي تشهده أسواق المال الإماراتية سيمكن المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية حقيقية، طويلة الأجل، آمنة موثوقة، مؤكدا أن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، شكلت عامل جذب مهماً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وزادت مستوى التدفقات الاستثمارية للسوق المحلية خلال الأعوام الماضية.
وفي هذا الإطار قدم البنك حلًا مبتكرًا لعملائه من خلال منصته المصرفية الأولى والوحيدة في الإمارات التي تتيح إنشاء أرقام استثمار وطنية، رقميًا، للاستثمار في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والاشتراك ذاتيًا في إنشاء حسابات للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـبنك المارية ومنصاته الإلكترونية.
وقال البنك: إن التعاون مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، يسهل عملية الاكتتاب في كل من السوقين من خلال تقديم هذه الخدمة الفريدة، في دولة الإمارات، حيث يمكن للمستثمرين إنشاء أرقام استثمار وطنية لكلي السوقين فقط عن طريق تنزيل تطبيق الهاتف المحمول Mbank UAE، وفتح حساب، وإنشاء أرقام استثماراتهم، استعدادًا للاكتتابات المرتقبة خلال هذا العام - بدلاً من التوجه إلى منصات مستقلة منفصلة لإنشاء أرقام استثمار وطنية لكل سوق مالي بطريقة منفردة. وأوضح البنك أنه يمكن تنزيل التطبيق وفتح حساب بأقل من خمس دقائق باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية فقط.
ومن خلال تقديم هذه الخدمة لعملائه، يتيح البنك لعملائه عملية اكتتاب سلسة رقمية بالكامل مع إمكانية منح حتى خمسة أضعاف مبلغ الاشتراك لمضاعفة فرص المستثمرين.

بنك المارية المحلي
الإمارات
الاكتتاب
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