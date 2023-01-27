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مشاريع إماراتية شابة تزدهر في فعاليات أبوظبي

المنتجات التراثية تجذب زوار مهرجان قصر الحصن (الاتحاد)
28 يناير 2023 00:45

ريم البريكي (أبوظبي)

تفتح المعارض والمهرجانات التي تنظمها الدوائر والجهات المختلفة على مدار العام في أبوظبي، الباب واسعاً أمام ازدهار استثمارات ومشروعات المواطنين الشباب، والانطلاق نحو المنافسة في عالم التجارة والأعمال من خلال الفرص الكبيرة التي توفرها هذه الفعاليات التي تشكل نوافذ مهمة  لترويج منتجات وإبداعات هذه المشاريع التي سرعان ما تشق طريقها نحو الأسواق المحلية ومنها إلى العالمية.
وسجلت المعارض والفعاليات التي استضافتها العاصمة أبوظبي خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مشاركات لمستثمرين مواطنين في مختلف القطاعات تنوعت ما بين مشغولات يدوية حرفية وأدوات زينة وعطور وملابس تقليدية وأخرى حديثة وكذلك مصوغات ذهبية ومجوهرات بجميع أشكالها، والتي لاقت جميعها إقبالاً كبيراً من رواد تلك الفعاليات وحققت شهرة كبيرة على صعيد الترويج، الأمر الذي حفز أصحاب هذه المشروعات على التوسع في المشاركات بالمعارض والانتقال إلى بناء علاماتهم التجارية الخاصة.

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تبادل الخبرات 
وأكدت سلامة علي الزعابي «صانعة مجوهرات» أهمية مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في المعارض سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرة إلى أن المشاركات الإماراتية تثري هذه الفعاليات كماً ونوعاً. وترى الزعابي أن الهدف من المشاركات هو الاستفادة وتبادل الخبرات من المحال الكبيرة والتي تحمل رصيداً معرفياً وخبرات طويلة في مجال تصنيع وبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة للشركات العالمية الكبرى المصنعة للذهب والساعات والحلي الثمينة، وهناك صفقات تعقد بين التجار وبين المصنعين.
وبينت الزعابي أن أولى مشاركاتها في المعارض كانت بأبوظبي للمجوهرات والذهب والساعات، معتبرة أن المعرض ساحة كبيرة لتجمع شركات رائدة في سوق المجوهرات، واكتسب المعرض ثقة العملاء والشركات التي باتت تنتظر الحدث للمشاركة وهو حال الشركات الإماراتية التي تحرص على التواجد في مثل هذه المعارض وإثبات تفردها وتميزها في مجال تصنيع وبيع الذهب بتصاميم ذات طابع محلي وبتصاميم أخرى عالمية، تتناسب مع جميع الأذواق والرغبات.

وقالت سيدرا المنصوري «مستثمرة في صناعة الخزف والأواني غير التقليدية» إنها تشارك باستمرار في فعاليات المعارض والمهرجانات المنظمة في العاصمة أبوظبي ومن تلك المهرجانات قصر الحصن والمهرجان البحري، مضيفة أنها تشارك في مهرجان قصر الحصن للسنة الثانية على التوالي. واستكملت: جاءت مشاركتي الثانية نتيجة للإقبال الكبير من الزوار على حضور المهرجانات بالإضافة إلى الطلب الكبير من العملاء على شراء المنتجات المعروضة في قسمها الخاص بالمعرض، مبينة أنها تتقن صناعة الفخار وتحويله إلى أواني سيراميك تحمل خصوصية في التصميم والشكل ولا يوجد مثيل له في السوق مما يعطي منتجها تميزاً وتفرداً كبيرين ويزيد إقبال العملاء عليه. وأضافت أن التميز الذي توجده المشاركة في المعارض يكمن في التعرف على الصناعات المختلفة والاستفادة من خبرات المستثمرين. وأوضحت المنصوري أنها استطاعت من خلال مشروعها المنزلي تقديم العديد من المنتجات الفخارية المنزلية بقالب جديد ومميز، يدخل في تصنيع أكواب الشراب وأواني الطعام وتقديم الضيافة، بالإضافة لأواني الزينة المخصصة لوضع الأزهار والتحف المنزلية.

فعاليات أبوظبي
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