الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يحتفي بتخريج 24 مواطناً

دبي (الاتحاد)

احتفى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بتخريج دفعة جديدة من برنامج تطوير القادة بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، والتي تعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، بهدف تطوير برنامج تنفيذي لتدريب القادة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي على مهارات جديدة، وضم البرنامج 24 مواطناً ومواطنة من مديري وقادة القطاع المصرفي وقطاع التأمين بالدولة إلى جانب 12 مشاركاً من مديري وقادة القطاع المصرفي بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ليكون إجمالي عدد المشاركين 38 من رؤساء تنفيذيين ومديرين ورؤساء أقسام من قطاع البنوك والتأمين.

وصمم المعهد وجامعة أكسفورد برنامجاً بهدف تدريب وتطوير قادة متفوقين في مجال الخدمات المالية من منطقة الشرق الأوسط بناءً على ثلاثة محاور عامة هي أساسيات القيادة الفعالة وعقلية الخبير الاستراتيجي وقيادة الذات والآخرين إلى جانب حضور ابتكارات القطاع كموضوع رئيسي عبر البرنامج ككل.

والتحق المشاركون بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد في ديسمبر الماضي، للمشاركة في برنامج تدريب مصمم لتدريب أبرز القادة والمديرين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية عبر تطوير مهاراتهم القيادية الشخصية والمهنية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت نورة البلوشي، المدير العام بالوكالة لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «إن برنامج تطوير القادة يهدف إلى دمج القيادات المصرفية في برامج مكثفة لتنمية المهارات الشخصية القيادية بالإضافة إلى المهارات المصرفية»، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن دورات توعية قيادية مصممة خصيصا لصناعة قيادات المستقبل حيث يعد البرنامج منصة مثالية لجميع القيادات العاملين في القطاع المصرفي لكي يصقلوا مهاراتهم القيادية.

وأضافت، أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يمضي قدما في مساهمته في تطوير الجيل القادم من القادة والمديرين المواطنين بالقطاع المصرفي من خلال حزمة من البرامج والدورات تلبي احتياجات الأفراد وتطور قدراتهم وتساعدهم على قيادة فرق العمل لتنفيذ المهام والخطط.