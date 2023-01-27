الأسهم اليابانية تسجل أكبر مكاسب في شهرين

طوكيو (رويترز)

سجل مؤشر الأسهم اليابانية «نيكاي» أمس أكبر قفزة أسبوعية في أكثر من شهرين، مع تعويض المؤشر لجميع خسائره منذ التعديل المفاجئ الذي أعلنه بنك اليابان لإحدى سياساته الشهر الماضي لكن الحذر بشأن الأرباح المحلية حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.07 بالمئة لينهي الجلسة عند 27382.56 نقطة، بعد التداول في المنطقة السلبية. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 3.12 بالمئة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر. وصعد المؤشر نيكاي 4.94 بالمئة هذا الشهر. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.22 بالمئة إلى 1982.66 نقطة وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 بالمئة.