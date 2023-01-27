الذهب يتراجع ويخسر في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية. ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.02 دولارات لتصل إلى 1925.24 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:18 صباحاً بتوقيت الإمارات". وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.25% تعادل 4.8 دولار لتصل إلى 1925.2 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.48% إلى 23.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.58% إلى 1659.53 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.67% إلى 1018.45 دولار.