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الاقتصادي

الدولار يتراجع مقترباً من أدنى مستوى في 9 أشهر

تاجر يعد الدولار الأميركي في سوق للصرافة
27 يناير 2023 10:33

تراجع الدولار مقابل الين الياباني اليوم الجمعة وسط توقعات بتشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا.

كما انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل الدولار 0.43 بالمئة إلى 129.65 ين في المعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

وخلال الأسبوع استقر الدولار مقابل الين بعد التقلب بين الخسائر والمكاسب.

وعلى النقيض يتجه اليورو صوب الارتفاع 0.4 بالمئة منذ الجمعة الماضية في ثالث أسبوع على التوالي للمكاسب. وصعد 0.07 بالمئة إلى 1.08975 دولار خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0.04 بالمئة إلى 101.70 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0.28 بالمئة خلال الأسبوع. وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي مقابل الدولار، وصعد 0.1 بالمئة. واستقر اليوم الجمعة عند 1.2411 دولار.

كما صعد الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.71225 دولار ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر بلغه أمس الخميس عند 0.71425 دولار.

وخلال الأسبوع ارتفع الدولار الأسترالي 2.17 بالمئة، ويتجه نحو تحقيق أعلى زيادة أسبوعية منذ مطلع نوفمبر .

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المصدر: وكالات
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