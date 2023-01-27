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"ميتا" تضيف ميزات أمان جديدة لتطبيق «مسنجر"

"ميتا" تضيف ميزات أمان جديدة لتطبيق «مسنجر"
27 يناير 2023 09:55

أكدت شركة ميتا أنها ستضيف ميزات أمان جديدة إلى تطبيق «مسنجر» التابع لفيسبوك. وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الميزات الجديدة ستطال خدمات المراسلة المشفرة عبر التطبيق، لتصبح هذه الخدمات أكثر أمانا، كما ستتحسن آليات «الدردشات المشفرة»، وسيتاح لمستخدمها رموزا تعبيرة جديدة.

وسيتمكن مستخدمو المراسلات المشفرة في «مسنجر» من اختيار صور تعريفية خاصة لمجموعات الدردشة، كما ستتاح لهم ميزة معاينة الروابط لعرض محتوياتها قبل فتحها، الأمر الذي سيحمي المستخدمين من الروابط الخبيثة التي قد تؤدي لاختراق أجهزتهم وحساباتهم الإلكترونية.

و ستطرح شركة Meta لمستخدمي تطبيق «مسنجر» عبر أجهزة أندرويد ميزة «الفقاعات» التي ستنبه المستخدمين بالإشعارات أو الرسائل الجديدة التي وردتهم عبر التطبيق.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى أن مستخدمي تطبيق «مسنجر» سيتلقون خلال الأشهر القادمة إشعارات تشير إلى تحديث آلية عمل المراسلة عبر تطبيقهم، وقالت في المنشور «نحن نعلم أن الناس يريدون مساحة للتواصل ويريدون أن يعرفوا أن تلك المحادثات خاصة، لهذا السبب قضينا وقتا في بناء فريق من المهندسين الموهوبين وعلماء التشفير والخبراء لتطوير منظومة تشفير من طرف إلى طرف في تطبيق مسنجر».

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