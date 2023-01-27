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الاقتصادي

النفط يصعد بدعم من بيانات اقتصادية قوية

النفط يصعد
27 يناير 2023 08:00

صعدت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الجمعة مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.66 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.22 دولار للبرميل.
وصعد الخامان بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.
ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.

في الوقت نفسه قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع إن عدد الإصابات الشديدة بمرض كوفيد-19 في الصين انخفض 72 بالمئة من ذروة بلغها هذا الشهر، بينما انخفض عددالمصابين في المستشفيات 79 بالمئة. وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.

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المصدر: رويترز
النفط
البنك المركزي الأميركي
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