«الاقتصاد» تدعم برنامج «رامب آب» لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع وزارة الاقتصاد لبرنامج «رامب-آب» Ramp-Up، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، تحت مظلة مشروع موطن ريادة الأعمال. وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن الوزارة مستمرة في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع في الدولة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص». من جانبه، قال خالد عيسى بوحميد، نائب الرئيس الأول لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نهدف من خلال برنامج Ramp-Up إلى دعم رواد الأعمال الذين تسهم أعمالهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو على مستوى الدولة».