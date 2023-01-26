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الاقتصادي

«راكز» تستقطب 4200 شركة بنمو 18%

مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» (وام)
27 يناير 2023 01:24

رأس الخيمة (وام)

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انضمت أكثر من 4200 شركة جديدة إلى مجتمع أعمال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في عام 2022، محققة بذلك 18% نمواً في إجمالي عدد الشركات مقارنة بعام 2021.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ«راكز»: تثبت الإحصاءات الأخيرة مدى التزامنا بجعل إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية البارزة، ويأتي اختيار الآلاف من الشركات الجديدة لراكز بمثابة شهادة على نجاح إستراتيجياتنا المتقدمة وحلولنا المبتكرة. 
وتفصيلاً، سجلت «راكز» نمواً بلغت نسبته 206% في عدد شركات التجارة العامة الجديدة بواقع 413 رخصة، وحلت شركات التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 26%، تليها الشركات الخدمية بنسبة 15% والتجارية بنسبة 9%، ويأتي ترتيب معظم المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وروسيا والمملكة المتحدة ومصر وباكستان.

راكز
مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
الإمارات
رأس الخيمة
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