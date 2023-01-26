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الإمارات تستضيف اجتماع المجموعة الاستشارية -الغرفة الدولية

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
27 يناير 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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انطلقت أمس، أعمال الاجتماع الإقليمي للمجموعة الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا (B-MENA) بمشاركة رؤساء والأمناء العامين لغرف التجارة الدولية لـ 12 دولة هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن وسوريا وأفغانستان وأذربيجان وإيران وجورجيا وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان.
افتتح الاجتماع حميد محمد بن سالم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات  الذي يعقد لمدة يومين بمقر غرف دبي -  بحضور ريمي روحاني المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحسن الهاشمي الأمين العام لغرفة التجارة الدولية - الإمارات.
وأكد ابن سالم، في كلمته، أن انعقاد مثل هذه الاجتماعات الدولية في دولة الإمارات له دلالة كبيرة على المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة، لاسيما فيما يتعلق برسم السياسات التجارية العالمية، مضيفاً أن انعقاد اجتماع المجموعة الاستشارية حضورياً بعد انقطاع دام ثلاث سنوات دليل آخر حول التزام المجموعة الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية لاتخاذ الخطوات اللازمة لرسم المبادئ الجديدة لسياسات تيسير التجارة العالمية ، وطرح المبادرات الثنائية والمتعددة للأطراف لضمان استمرارية سلاسل التوريد رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية.

غرفة التجارة الدولية
الإمارات
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