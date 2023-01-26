33.1 مليار درهم أرباح 7 بنوك مدرجة خلال 2022 بنمو 22.6%

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي أرباح 7 بنوك في أسواق المال المحلية إلى 33 ملياراً و125 مليون درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدةً من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد -19».

وأظهرت إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زيادة الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022 بنسبة 22.6% أو ما يعادل 6.11 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 27 ملياراً و14مليون درهم خلال عام 2021.

سوق أبوظبي

ووصلت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 14 ملياراً و563 مليون درهم، بزيادة بمقدار 9.5% مقارنة بـ13 ملياراً و302 مليون درهم في عام 2021، فيما بلغت أرباح 3 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 18 ملياراً و561 مليون درهم في 2022، بارتفاع بنسبة 35.4% مقابل 13 ملياراً و712 مليون درهم في 2021.واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع عام 2021، وهو ما يبرز النمو الملموس للمجموعة، وقوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الإنجازات التي تتماشى مع استراتيجية البنك متوسطة الأجل. وارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني»، بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، مما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي. بنك دبي الإسلامي وحقق «بنك دبي الإسلامي» نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5.552 مليار درهم، مقابل 4.406 مليار درهم في 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسة، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وقفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022، بنمو بنسبة 51% على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.وواصل مصرف «الشارقة الإسلامي» تحقيق نمو مستدام مع نهاية 2022، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 26.7% إلى 650.9 مليون درهم في 2022، وهي الأرباح الأعلى منذ تاريخ إنشاء المصرف، مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن 2021، كما ارتفعت أرباحه التشغيلية بنسبة 17.4% إلى 998.3 مليون درهم.

وسجل «بنك الفجيرة الوطني» أرباحاً صافية بقيمة 340.4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 195.3% مقارنة بنحو 115.2 مليون درهم في 2021، بما يعكس نمو الأعمال بجودة جيدة وتعزيز إدارة الميزانية العمومية بدعم من الانتعاش الاقتصادي المحلي، كما حقق البنك أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم.

ونمت أرباح «البنك التجاري الدولي» بنسبة 15% من 131 مليون درهم في 2021 إلى 150 مليون درهم في 2022، بينما ارتفع صافي الأرباح ربع السنوية بنسبة 11% من 45 مليون درهم في الربع الثالث 2022 إلى 50 مليون درهم للربع الرابع من 2022.