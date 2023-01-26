%40 نمو أرباح «الإمارات دبي الوطني» إلى 13 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40%، لتصل إلى 13 مليار درهم خلال عام 2022، مما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي. وكانت أرباح الربع الأخير قوية بشكل استثنائي، حيث بلغت 3.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 94% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يُبرز تحسن الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر. ويعتبر عام 2022 قياسياً من حيث الأداء، لا سيما فيما يتعلق بقروض الأفراد ومعاملات العملاء، حيث أبدت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 36%، حسب بيان للبنك.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «قفزت أرباح البنك بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، مما يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة، وبصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، نفخر بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث وجهات دولية للسياحة والأعمال».

وأضاف سموه: «لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً قيادياً في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم في العام 2022 مساهماً بدوره في تنمية اقتصاد دبي وأسواق رأس المال، إن تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على المدى الطويل قد أدت إلى تعيين المواهب الإماراتية في المناصب القيادية العليا، وأشعر بفخر كبير أن يكون 70% من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين».

وتابع سموه: «في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 20% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 60 فلساً للسهم».

ونمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم في عام 2022، ما يعكس استمرار النظرة الإيجابية ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع الأعمال، إلى جانب نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن مزيج الودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكّن البنك من تحقيق دخل وأرباح تشغيلية قوية واستثنائية في عام 2022، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 36% ليصل إلى 32.5 مليار درهم، على خلفية زيادة حجم المعاملات وارتفاع الهوامش من قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع معدلات الفائدة. وتوفر العمليات الدولية فرص التنويع والنمو، حيث تسهم بنسبة 39% من إجمالي الدخل».