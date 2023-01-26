«دبي للاستثمار» تستحوذ على حصة من «مونيومنت»

دبي (الاتحاد)

استحوذت شركة دبي للاستثمار، على 9% من حصة أسهم بنك مونيومنتMonument Bank Limited، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، والذي يخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي البريطانية.

وتتركز أعمال البنك على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي للبنك، في تقديم الخدمات المصرفية الأساسية والخدمات الأخرى ذات الصلة، والعمل على مساعدة العملاء لتحقيق النجاح والازدهار والرخاء الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للوقت، من خلال تقديم حلول ذكية وفعالة ومرنة، والاستفادة من القدرات الرقمية لتحقيق التوسع على مستوى العالم.