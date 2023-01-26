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الاقتصادي

425 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية نوفمبر

425 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية نوفمبر
27 يناير 2023 01:24

أبوظبي (وام)

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ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 25.6 مليار درهم أو ما نسبته 6.4% ليصل إلى 424.9 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 399.3 مليار درهم نهاية نوفمبر 2021، حسب تقرير المؤشرات المصرفية في الدولة لشهر نوفمبر الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وأفاد بأن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.77% أو ما يعادل 7.4 مليار درهم مقابل 417.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2022. وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك ارتفع بنحو 22.4 مليار درهم أو ما نسبته 5.6% خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم خلال ديسمبر 2021. 
وذكر المصرف المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض / الودائع الثانوية لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية. وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 366.8 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 22 مليار درهم أو ما نسبته 6.4% مقابل نحو 344.8 مليار درهم خلال نوفمبر 2021. 
من جهة أخرى، نما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 32% بنهاية نوفمبر الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 15.47 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022 بزيادة تعادل 3.72 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.754 مليار درهم في نوفمبر 2021. وعلى أساس شهري ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب 8.14% بزيادة تعادل 1.17 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 14.307 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022. وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، بنسبة 30% أو ما يعادل 3.56 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم في نهاية العام 2021.

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