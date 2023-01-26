الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مليار درهم أرباح «الصير مارين»

مليار درهم أرباح «الصير مارين»
27 يناير 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة

حققت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية صافي ربح بقيمة مليار درهم، لعام 2022 في حين بلغت إيراداتها 1.11 مليار درهم، مقارنة بـ 620.75 مليون درهم في عام 2021.
ووصل إجمالي أصولها إلى 9.61 مليار درهم بنهاية عام 2022، مقارنة بـ6.12 مليار درهم في بداية عام 2022. وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين في بيان: «تؤكد النتائج المالية التزام شركة الصير مارين بتقديم خدمات ذات قيمة عالية، وتوسيع أعمالها التجارية حول العالم، وكل ذلك مع الطموح بتحقيق قدر أكبر من الربحية في نهاية المطاف عام 2023».

الصير مارين
الإمارات
آخر الأخبار
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
الإمارات
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©