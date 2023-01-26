مليار درهم أرباح «الصير مارين»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية صافي ربح بقيمة مليار درهم، لعام 2022 في حين بلغت إيراداتها 1.11 مليار درهم، مقارنة بـ 620.75 مليون درهم في عام 2021.

ووصل إجمالي أصولها إلى 9.61 مليار درهم بنهاية عام 2022، مقارنة بـ6.12 مليار درهم في بداية عام 2022. وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين في بيان: «تؤكد النتائج المالية التزام شركة الصير مارين بتقديم خدمات ذات قيمة عالية، وتوسيع أعمالها التجارية حول العالم، وكل ذلك مع الطموح بتحقيق قدر أكبر من الربحية في نهاية المطاف عام 2023».